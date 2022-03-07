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В Дублине задержан протаранивший ворота посольства РФ мужчина
7.3.2022 20:39
Фото: myseldon.com
Ирландская полиция задержала мужчину, который направил грузовик в ворота российского посольства в Дублине.
Об инциденте рассказывает Sky News.
Со ссылкой на источники в полиции Дублина отмечается, что удалось задержать мужчину, который на грузовике въехал в ворота дипмиссии РФ в ирландской столице. Сведений о его личности и мотивах пока нет.
Правоохранители выясняют обстоятельства ЧП, случившегося примерно в 13:30 по местному времени (16:30 по Москве). Участок улицы около российского посольства пока продолжает оставаться оцепленным.
Ранее стало известно о происшествии в Париже, где в здание Русского дома бросили бутылку с горючей жидкостью.
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