Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Париже в здание Русского дома бросили бутылку с горючей жидкостью

15:07

Фото: vesti77.su



МИД РФ требует от французского руководства обеспечить безопасность российских официальных учреждений после происшествия в Париже.



Как рассказала пресс-секретарь отечественного внешнеполитического ведомства Мария Захарова, совершено нападение на Русский Дом в Париже.



Минувшей ночью во французской столице подверглось нападению здание, в котором располагается местное представительство Россотрудничества. Неизвестный бросил в него бутылку с горючей жидкостью, рассказала представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале.



В результате инцидента никто не пострадал лишь потому, что бутылка не долетела до здания, попав в забор, пояснила Захарова. После случившегося от имени МИД РФ она потребовала от официального Парижа обеспечить надлежащий уровень безопасности российских официальных учреждений.



Захарова напомнила, как в прошлом не раз становились объектами подобных нападений представительства РФ на территории Украины. В частности, в конце прошлого года неизвестные атаковали Генеральное консульство России во Львове. В связи с этим пресс-секретарь МИД РФ указала, что не стоит воспринимать действия экстремистов как некий "справедливый гнев" из-за проведения Москвой спецоперации на Украине. "Все наоборот", - подчеркнула Захарова.



Автор: Злата Богатова

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