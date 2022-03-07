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В Ростовской области 4 человека погибли в двойном ДТП


7.3.2022 16:48
В Ростовской области 4 человека погибли в двойном ДТПФото: livejournal.com

Две аварии, случившиеся за полчаса на одном участке дороги в Ростовской области, унесли жизни двух мужчин и двух девушек, передает пресс-служба регионального ГУ МВД РФ. По данным ведомства, смертельные происшествия зафиксированы на 269-м километре трассы "Волгоград-Каменск-Шахтинский".

Согласно имеющимся данным, водитель машины Volkswagen мог допустить рискованный выезд на встречную полосу, после чего его транспортное средство столкнулось со встречным пассажирским автобусом. Из Москвы он направлялся в Волгодонск, в салоне в тот момент находились двадцать шесть пассажиров.

Жертвами первой аварии стали водитель Volkswagen 1964 г.р. и его пассажир.  Отмечается, что среди пассажиров автобуса никто не пострадал.

Через двадцать минут на том же участке трассы столкнулись машина Renault Logan под управлением женщины 1998 г.р. и КАМАЗ. В результате ДТП смертельные травмы получили  две пассажирки легкового автомобиля. Погибшие девушки, по данным МВД, были 1998 и 1997 г.р.

На месте происшествия продолжают работу полицейские, которым предстоит установить причины и обстоятельства трагического инцидента.

Автор: Злата Богатова

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