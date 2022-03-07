Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Минцифры не подтвердили планы об отключении России от интернета

7.3.2022 15:42

Фото: vk.com



В Минцифры РФ прокомментировали сообщения, распространившиеся в СМИ, о якобы имеющихся планах по отключению России от мирового интернета. Как пояснили в ведомстве, из-за непрекращающихся атак сейчас активно продолжается подготовка к различным вариантам развития ситуации, однако такие меры не предусмотрены, передает "Интерфакс".



Представители российского Минцифры сообщили, что сайты в стране беспрестанно подвергаются кибератакам, которые осуществляются из-за рубежа. Поэтому в ведомстве продолжается подготовка к самым разнообразным вариантам, чтобы обеспечивать доступность ресурсов в РФ, независимо от развития ситуации.



При этом планов "отключать интернет изнутри" нет, заявили в ведомстве, передает агентство "Интерфакс". При этом уточнялось, что Минцифры направило в госорганы послание, в котором изложены определенные рекомендации по кибергигиене. Речь идет о мерах, которые бы способствовали повышению эффективности уровня защиты ресурсов от вредоносного трафика, сохранению работоспособности сервисов и контролю за доменными именами.



Автор: Злата Богатова

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