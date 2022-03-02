Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter TikTok приостанавливает прямые трансляции и публикацию контента в РФ

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Фото: 27cm.ru



Cервис для создания и просмотра коротких видео TikTok объявил о приостановлении возможности осуществления прямых трансляций в России, а также публикации видеоконтента в связи с обновлением законодательства РФ.



Служба обмена сообщениями в приложении затронута не будет.



Как стало известно, соцсеть TikTok намерена на время прекратить деятельность, связанную с распространением нового контента и организацией прямых трансляций на территории России. В заявлении, которое сегодня появилось на официальном сайте социальной сети, отмечается, что решение принято по причине ужесточения законодательства РФ.



В тексте указано, что из-за "нового российского закона о фейковых новостях" у них практически не осталось выбора, кроме того, чтобы приостановить ведение прямых трансляций и размещения нового контента на сервисе. В компании выразили намерение проанализировать возможные последствия изменений в законах РФ с точки зрения безопасности, и подчеркнули, что функции обмена сообщениями в приложении останутся неизменными.



4 марта в России был блокирован доступ к соцсети Facebook после соответствующего решения Роскомнадзора. Меры стали ответом на действия администрации платформы в отношении ряда российских СМИ. Как пояснили в ведомстве, за период с октября 2020 года РКН зафиксировал свыше двадцати случаев дискриминации со стороны Facebook такого рода.



Автор: Злата Богатова

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