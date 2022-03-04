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Посол РФ в Вашингтоне назвал звучащие в США лозунги рискованными и безответственными
09:05
Фото: livejournal.com
Глава посольства РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов предостерег руководство Соединенных Штатов от провокационных призывов, представляющих угрозу для безопасности в мире.
По мнению дипломата, уровень антироссийской риторики, которую позволяют себе американские власти, уже дошел до абсурда, передает "Интерфакс".
Рискованными и безответственными счел призывы, раздающиеся в Вашингтоне, посол РФ в США Анатолий Антонов. Дипломат не оставил без внимания слова сенатора Рика Скотта, который заговорил о возможной отправке на Украину американских военных. Такого рода заявления представляют собой угрозу международной безопасности, указал глава российской дипмиссии.
Скотт практически призвал "к прямому столкновению между крупнейшими ядерными державами", отметил помол и добавил, что антироссийская риторика в Соединенных Штатах сейчас уже дошла до абсурда. Складывается ощущение, что американские государственные деятели не совсем отдают себе отчет, когда делают подобные заявления.
Российский дипломат выразил готовность к обсуждениям с любыми американскими политиками, в том числе, членами верхней и нижней палат конгресса, если переговоры могут быть эффективными в целях "укрепления стратегической стабильности". Однако любые "попытки внешнего вооруженного вмешательства" в масштабную спецоперацию, которую РФ сейчас проводит на Украине", могут повлечь за собой беспрецедентные последствия, отметил Антонов.
Ранее Североатлантический альянс впервые принял решение о развертывании элементов Сил реагирования в контексте коллективной обороны. Как указывалось в заявлении Военного комитета НАТО, которое было распространено 28 февраля после экстренно созванного заседания членов блока, многие государства, входящие в состав альянса, выступили с предложением об оказании военной поддержки и гуманитарной помощи Украине из-за проведения масштабной спецоперации российскими военными.
Днем ранее, 27 февраля, глава РФ Владимир Путин приказал перевести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства. Это произошло на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба ВС России Валерием Герасимовым. Как указал российский президент, страны Запада продолжают предпринимать "недружественные действия" в экономической сфере, тогда как представители государств, входящих в НАТО, позволяют себе делать агрессивные антироссийские высказывания.
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