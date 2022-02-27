ИнтерНовости - новости в стране и мире
Украинских чиновников начали задерживать за госизмену
Украинских чиновников начали задерживать за госизмену
В Кишиневе опровергли сведения о посадке самолетов НАТО на военном аэродроме
В Кишиневе опровергли сведения о посадке самолетов НАТО на военном аэродроме
На Таити трагически погиб создатель сериала «Возвращение в Эдем» Нил Белнавис
На Таити трагически погиб создатель сериала «Возвращение в Эдем» Нил Белнавис
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
НАТО впервые развертывает элементы сил реагирования в контексте коллективной обороныНАТО впервые развертывает элементы сил реагирования в контексте коллективной обороны
Минобороны сообщает об авиаударах по шести колоннам украинских войскМинобороны сообщает об авиаударах по шести колоннам украинских войск
Украинских чиновников начали задерживать за госизменуУкраинских чиновников начали задерживать за госизмену
Хакеры атаковали сайты российских и белорусских СМИХакеры атаковали сайты российских и белорусских СМИ
За рубежом могут находиться более 150 тыс. российских туристовЗа рубежом могут находиться более 150 тыс. российских туристов

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Настоящая кровь. Плохой хороший сериалНастоящая кровь. Плохой хороший сериал
В день памятиВ день памяти
А не пошла бы ты замуж?А не пошла бы ты замуж?
Кукольный домик. Часть 10 (окончание)Кукольный домик. Часть 10 (окончание)
Кукольный домик. Часть 9Кукольный домик. Часть 9

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

НАТО впервые развертывает элементы сил реагирования в контексте коллективной обороны


22:42
НАТО впервые развертывает элементы сил реагирования в контексте коллективной обороныФото: fraza.ua

Североатлантический альянс впервые принял решение о развертывании элементов Сил реагирования в контексте коллективной обороны.

Такое заявление Военного комитета НАТО было распространено сегодня после экстренно созванного заседания членов блока, передает ТАСС.

Как указывается в тексте, многие государства, входящие в состав альянса, выступили с предложением об оказании военной поддержки и гуманитарной помощи Украине из-за проведения масштабной спецоперации российскими военными.

В первый раз в контексте коллективной обороны было принято решение о развертывании элементов Сил реагирования НАТО в соответствии с планами обороны альянса. Обсуждения проводились быстро, и к настоящему времени "оборонный щит готов" к защите союзников и самого блока "от агрессии", подчеркивается в заявлении.

Участники экстренно созванного совещания выразили осуждение по поводу "вопиющего и необоснованного нападения" российских военных на Украину, а также из-за продолжающегося наступления ВКС России, вследствие чего гибнут представители мирного населения.

Накануне, 27 февраля, глава РФ Владимир Путин приказал перевести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства. Это произошло на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба ВС России Валерием Герасимовым. Как указал российский президент, страны Запада продолжают предпринимать "недружественные действия" в экономической сфере, тогда как представители государств, входящих в НАТО, позволяют себе делать агрессивные антироссийские высказывания.

В сообщении на официальном сайте Минобороны РФ указывается, что стратегические силы сдерживания представляют собой основу боевой мощи ВС РФ. Они предназначены для сдерживания агрессии в отношении РФ и ее союзников, а также разгрома агрессора в случае военных действий с использованием различного вооружения, в том числе, ядерного.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Февраль 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1
 2
 3
 4
 5
 6
7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
28
            

Популярное

США намерены сохранить в SWIFT некоторые банки РФСША намерены сохранить в SWIFT некоторые банки РФ
Вучич призвал Зеленского осудить агрессию НАТО против ЮгославииВучич призвал Зеленского осудить агрессию НАТО против Югославии
Для жителей Киева создан гуманитарный коридор Для жителей Киева создан гуманитарный коридор
В Якутии четыре ребенка отравились парами хлора в саунеВ Якутии четыре ребенка отравились парами хлора в сауне
На звездную карту нанесли 4,4 млн объектовНа звездную карту нанесли 4,4 млн объектов

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru