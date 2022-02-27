Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter НАТО впервые развертывает элементы сил реагирования в контексте коллективной обороны

22:42

Фото: fraza.ua



Североатлантический альянс впервые принял решение о развертывании элементов Сил реагирования в контексте коллективной обороны.



Такое заявление Военного комитета НАТО было распространено сегодня после экстренно созванного заседания членов блока, передает ТАСС.



Как указывается в тексте, многие государства, входящие в состав альянса, выступили с предложением об оказании военной поддержки и гуманитарной помощи Украине из-за проведения масштабной спецоперации российскими военными.



В первый раз в контексте коллективной обороны было принято решение о развертывании элементов Сил реагирования НАТО в соответствии с планами обороны альянса. Обсуждения проводились быстро, и к настоящему времени "оборонный щит готов" к защите союзников и самого блока "от агрессии", подчеркивается в заявлении.



Участники экстренно созванного совещания выразили осуждение по поводу "вопиющего и необоснованного нападения" российских военных на Украину, а также из-за продолжающегося наступления ВКС России, вследствие чего гибнут представители мирного населения.



Накануне, 27 февраля, глава РФ Владимир Путин приказал перевести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства. Это произошло на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба ВС России Валерием Герасимовым. Как указал российский президент, страны Запада продолжают предпринимать "недружественные действия" в экономической сфере, тогда как представители государств, входящих в НАТО, позволяют себе делать агрессивные антироссийские высказывания.



В сообщении на официальном сайте Минобороны РФ указывается, что стратегические силы сдерживания представляют собой основу боевой мощи ВС РФ. Они предназначены для сдерживания агрессии в отношении РФ и ее союзников, а также разгрома агрессора в случае военных действий с использованием различного вооружения, в том числе, ядерного.



Автор: Злата Богатова

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