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Путин приказал перевести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства


16:51
Путин приказал перевести силы сдерживания в особый режим боевого дежурстваФото: 360tv.ru

Президент РФ Владимир Путин отдал приказ о переводе сил сдерживания в особый режим боевого дежурства.

По данным ТАСС, это произошло на встречу с главой Министерства обороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба ВС России Валерием Герасимовым.

В ходе состоявшейся сегодня встречи российский лидер Владимир Путин указал, что страны Запада продолжают предпринимать "недружественные действия в отношении нашей страны в экономической сфере". Кроме того, высшие должностные лица стран НАТО позволяют себе делать агрессивные высказывания в адрес России, подчеркнул глава РФ.

Как указано в сообщении на официальном сайте Минобороны РФ, стратегические силы сдерживания представляют собой основу боевой мощи ВС РФ. Они предназначены для сдерживания агрессии в отношении России и ее союзников, а также разгрома агрессора в случае военных действий с использованием различного вооружения, включая ядерное.

Ранее стало известно о приказе президента РФ Владимира Путина остановить продвижение войск на Украине. Как заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, соответствующее решение принималось 25 февраля с учетом возможности начать переговоры с Киевом. По причине отказа другой стороны от диалога российские военные возобновили активные действия. Накануне продвижение вновь было начато согласно плану проведения спецоперации.

24 февраля глава российского государства Владимир Путин объявил о решении проводить специальную военную операцию в связи с обстановкой на Донбассе. Как заявил президент РФ, целью этих мер является "защита людей", которые вот уже восемь лет подвергаются издевательствам со стороны Киева. Действия украинского руководства Путин назвал геноцидом.

Российские власти намерены "стремиться к демилитаризации и денацификации Украины", чтобы перед судом предстали все, кто причастен к многочисленным кровавым преступлениям, жертвами которых становились представители мирного населения, включая россиян. Президент РФ Владимир Путин заявил об этом в обращении в ночь на четверг, которое транслировалось по телевидению. Сложившиеся обстоятельства требуют от Москвы "решительных и незамедлительных действий", подчеркнул российский лидер.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 143

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