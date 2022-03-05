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В Якутии работник рудника погиб из-за отслоения горных пород


08:02
В Якутии работник рудника погиб из-за отслоения горных породФото: life.ru

Правоохранительные органы Томпонского района Якутии проводят проверку по факту ЧП на руднике горнодобывающей компании, где погиб рабочий, еще один серьезно пострадал.

По предварительным данным, в шахте произошло отслоение горной породы.

Как информирует пресс-служба СУ СКР по Якутии, смертельный случай был зафиксирован на территории рудника горнодобывающей компании, которая находится на расстоянии около 270 км от населенного пункта Хандыга. В ходе технических работ в шахте произошло отслоение породы.

Травмы получили двое мужчин, 46 и 44 лет. Для старшего из пострадавших горнорабочих повреждения оказались смертельными, он погиб на месте. Второй работник шахты доставлен в медицинское учреждение, у него диагностировали переломы ног.

По факту трагического происшествия проводится процессуальная проверка.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 178

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