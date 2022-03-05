|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Якутии работник рудника погиб из-за отслоения горных пород
08:02
Фото: life.ru
Правоохранительные органы Томпонского района Якутии проводят проверку по факту ЧП на руднике горнодобывающей компании, где погиб рабочий, еще один серьезно пострадал.
По предварительным данным, в шахте произошло отслоение горной породы.
Как информирует пресс-служба СУ СКР по Якутии, смертельный случай был зафиксирован на территории рудника горнодобывающей компании, которая находится на расстоянии около 270 км от населенного пункта Хандыга. В ходе технических работ в шахте произошло отслоение породы.
Травмы получили двое мужчин, 46 и 44 лет. Для старшего из пострадавших горнорабочих повреждения оказались смертельными, он погиб на месте. Второй работник шахты доставлен в медицинское учреждение, у него диагностировали переломы ног.
По факту трагического происшествия проводится процессуальная проверка.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|