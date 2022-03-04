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Шарий: члена переговорной группы Киреева убили в центре Киева


19:11
Шарий: члена переговорной группы Киреева убили в центре КиеваФото: chistovik.info

В центре Киева убит член украинской делегации, участвовавшей в первом раунде переговоров с РФ.

По словам блогера и журналиста Анатолия Шария, Дениса Киреева застрелили около здания Печерского суда.

Как передает РИА Новости со ссылкой на Twitter Шария, Киреев скончался в результате ранения головы. По словам блогера, в переговорщика, который участвовал в "первой, гомельской" встрече с представителями РФ, стреляли в самом центре Киева. Журналист отметил, что Киреев был "казнен".

Ранее о кончине Дениса Киреева рассказал депутат Верховной Рады Александр Дубинский. Парламентарий сообщил, что представители СБУ смертельно ранили переговорщика, когда он пытался оказывать сопротивление во время задержания. Отмечается, что Киреева заподозрили в государственной измене.

В прошлом Киреев работал в банковской отрасли, занимал руководящие посты в Ощадбанке и Укрэксимбанке. Кроме того, он занимался управлением частными фондами. Достоверной информации о том, по каким причинам он вошел в состав делегации Киева на первом раунде переговоров с РФ, пока нет, как и официальных комментариев по поводу обстоятельств попытки его задержания в украинской столице.

Напомним, первая встреча в таком формате состоялась на берегу реки Припять под Гомелем, неподалеку от границы Белоруссии и Украины, 28 февраля. Место проведения переговоров не разглашалось с учетом соображений безопасности. По данным СМИ, киевлянами был приглашен российский миллиардер Роман Абрамович, который прибыл в РБ для оказания содействия в проведении переговоров.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 201

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