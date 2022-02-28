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СМИ: Украина пригласила Абрамовича для помощи в переговорах с РФ
28.2.2022 22:31
Фото: telegra.ph
Российский миллиардер Роман Абрамович прибыл в Белоруссию, чтобы оказать содействие в проведении переговоров между делегациями РФ и Украины.
Как передает The Jerusalem Post, бизнесмена пригласили представители Киева.
Как уточняет издание со ссылкой на собственные источники, представители украинских властей обратились к Роману Абрамовичу с просьбой о помощи в проведении переговоров с российской стороной.
Украинский посол в Израиле Евгений Корничук отказался подтверждать или опровергать информацию об участии российского бизнесмена в этих переговорах. Дипломат лишь отметил, что в Киеве ценят "любого, кто может помочь, если у него достаточно влияния".
Представитель Абрамовича подтвердил, что к бизнесмену обращались представители Киева с предложением оказать содействие в достижении мирного урегулирования. Учитывая суть переговоров, становится понятным, почему пока еще не последовало официальных комментариев как о самой ситуации, так и причастности к ней Абрамовича, пояснил источник, не уточняя при этом, действительно ли бизнесмен сейчас находится на территории Белоруссии.
Встреча состоялась на берегу реки Припять под Гомелем, неподалеку от границы Белоруссии и Украины. Место проведения переговоров не разглашалось с учетом соображений безопасности.
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