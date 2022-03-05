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Под Красноярском три человека погибли в ДТП
5.3.2022 12:07
Фото: livejournal.com
В результате дорожной аварии, случившейся на территории Красноярского края, погибли три человека, еще один пострадал, сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу регионального полицейского главка.
Смертельное ДТП зафиксировано на федеральной трассе Р-255 "Сибирь".
Согласно имеющимся на этот час данным, водитель машины Toyota Wish допустил выезд на встречную полосу, после чего произошло столкновение с автомобилем Honda Fit. Первые сообщения о смертельном ДТП на 1019-м километре указанной дороги начали поступать в экстренные службы после 8 часов по местному времени, отметили в полиции.
Жертвами аварии стали водитель машины Toyota и его пассажирка, а также один из тех, кто находился в автомобиле Honda. Пострадавшего, который ехал в Honda, госпитализировали. Сведений о его состоянии пока нет.
В полиции пояснили, что автомобиль Toyota ехал от Красноярска в направлении Канска. Причины столкновения и все обстоятельства ЧП выясняет следственно-оперативная группа.
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