Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Бухаресте назвали количество украинцев, попросивших убежища в Румынии

5.3.2022 10:01

Фото: vk.com



К властям Румынии с просьбой о предоставлении убежища обратились 1897 граждан Украины, передают зарубежные СМИ.



Информация приводится по состоянию на 4 марта.



Как заявил глава Министерства внутренних дел Румынии Лучиан Бодэ, все поданные украинцами заявки власти будут рассматривать по ускоренной процедуре, сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24. Руководитель ведомства подчеркнул, что эти действия будут проводиться в полном соответствии с румынским законодательством.



По словам Лучиана Бодэ, сейчас уже функционируют тринадцать передвижных центров для приема жителей Украины, покидающих свою страну.Такие объекты действуют в Галаце, Марамуреше, Яссах и нескольких других крупных городах, располагающихся у границы. Кроме того, ведутся работы по созданию стационарных лагерей, пояснил румынский министр.



Согласно официальным сведениям, за период с конца февраля в Румынию уже прибыло свыше 28,5 тыс. украинских граждан. Беженцы просят о предоставлении временной защиты из-за резкого обострения обстановки в их стране.



Ранее власти Италии сообщили о прибытии к ним за последние дни около 10 тыс. граждан Украины.



Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 5.3.2022 12:57 Жителей Мариуполя эвакуируют в Запорожье

Жителей Мариуполя эвакуируют в Запорожье 5.3.2022 11:04 «Аэрофлот» опроверг сообщения об отставке гендиректора

«Аэрофлот» опроверг сообщения об отставке гендиректора 5.3.2022 09:00 На юге РФ продлили режим закрытия неба

На юге РФ продлили режим закрытия неба 5.3.2022 08:32 Украинский суд заочно арестовал режиссера Никиту Михалкова

Украинский суд заочно арестовал режиссера Никиту Михалкова 4.3.2022 23:12 В Италию прибыло около 10 тыс. граждан Украины