ИнтерНовости - новости в стране и мире
Microsoft прекращает продажу товаров и услуг в РФ
Microsoft прекращает продажу товаров и услуг в РФ
Украинский суд заочно арестовал режиссера Никиту Михалкова
Украинский суд заочно арестовал режиссера Никиту Михалкова
В РФ по решению Роскомнадзора заблокируют Facebook
В РФ по решению Роскомнадзора заблокируют Facebook
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Mastercard приостанавливает оказание услуг в РоссииMastercard приостанавливает оказание услуг в России
Шарий: члена переговорной группы Киреева убили в центре КиеваШарий: члена переговорной группы Киреева убили в центре Киева
Жителей Мариуполя эвакуируют в ЗапорожьеЖителей Мариуполя эвакуируют в Запорожье
«Аэрофлот» опроверг сообщения об отставке гендиректора«Аэрофлот» опроверг сообщения об отставке гендиректора
В Бухаресте назвали количество украинцев, попросивших убежища в РумынииВ Бухаресте назвали количество украинцев, попросивших убежища в Румынии

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Настоящая кровь. Плохой хороший сериалНастоящая кровь. Плохой хороший сериал
В день памятиВ день памяти
А не пошла бы ты замуж?А не пошла бы ты замуж?
Кукольный домик. Часть 10 (окончание)Кукольный домик. Часть 10 (окончание)
Кукольный домик. Часть 9Кукольный домик. Часть 9

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Бухаресте назвали количество украинцев, попросивших убежища в Румынии


5.3.2022 10:01
В Бухаресте назвали количество украинцев, попросивших убежища в РумынииФото: vk.com

К властям Румынии с просьбой о предоставлении убежища обратились 1897 граждан Украины, передают зарубежные СМИ.

Информация приводится по состоянию на 4 марта.

Как заявил глава Министерства внутренних дел Румынии Лучиан Бодэ, все поданные украинцами заявки власти будут рассматривать по ускоренной процедуре, сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24. Руководитель ведомства подчеркнул, что эти действия будут проводиться в полном соответствии с румынским законодательством.

По словам Лучиана Бодэ, сейчас уже функционируют тринадцать передвижных центров для приема жителей Украины, покидающих свою страну.Такие объекты действуют в Галаце, Марамуреше, Яссах и нескольких других крупных городах, располагающихся у границы. Кроме того, ведутся работы по созданию стационарных лагерей, пояснил румынский министр.

Согласно официальным сведениям, за период с конца февраля в Румынию уже прибыло свыше 28,5 тыс. украинских граждан. Беженцы просят о предоставлении временной защиты из-за резкого обострения обстановки в их стране.

Ранее власти Италии сообщили о прибытии к ним за последние дни около 10 тыс. граждан Украины.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Март 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1
 2
 3
 4
 5
 6
7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
28
 29
 30
 31
      

Популярное

Под Тулой возбудили уголовное дело против организаторов финансовой пирамидыПод Тулой возбудили уголовное дело против организаторов финансовой пирамиды
Курский электроаппаратный завод приостановил прием заказовКурский электроаппаратный завод приостановил прием заказов
Путин: Семьи погибших на Украине военных дополнительно получат по 5 млн рублейПутин: Семьи погибших на Украине военных дополнительно получат по 5 млн рублей
Венедиктов сообщил от отключении от эфира радиостанции «Эхо Москвы»Венедиктов сообщил от отключении от эфира радиостанции «Эхо Москвы»
Под Хабаровском отловили и выпустили в тайгу тигрицу, убившую 10 собакПод Хабаровском отловили и выпустили в тайгу тигрицу, убившую 10 собак

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru