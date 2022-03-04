Новости шоу-бизнеса

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В Италию прибыло около 10 тыс. граждан Украины
4.3.2022 23:12
Фото: nokta.md
За период с конца февраля в Италию приехали уже почти 10 тысяч граждан Украины, сообщают местные СМИ со ссылкой на заявление Министерства внутренних дел страны.
Отмечается, что в последние дни количество прибывающих неуклонного растет.
По данным ведомства, в последних числах февраля в Италию каждый день начало прибывать примерно по тысяче украинских граждан. В последние дни их поток растет в течение 3 марта в страну приехали уже порядка 2500 украинцев.
Представители итальянского МВД пояснили, что мужчины составляют примерно 11% приехавших, женщины - около половины, а все остальные являются несовершеннолетними. Отмечается, что большое количество украинцев, прибывших в Италию, направляется к своим родственникам, которые к этому времени уже находились в стране.
Как пишут европейские СМИ, Конституционный суд Италии сегодня вынес решение о том, что мигранты из стран, которые не входят в Евросоюз, должны обладать теми же правами на получение детских выплат, как и итальянцы.
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