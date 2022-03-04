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Украинский суд заочно арестовал режиссера Никиту Михалкова
08:32
Фото: livejournal.com
Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила о заочном аресте известного российского режиссера Никиты Михалкова, передает ТАСС.
Кинематографиста подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
Как заявила глава Генеральной прокуратуры Украины Ирина Венедиктова, суд заочно вынес решение об аресте Никиты Михалкова. По ее словам, российского режиссера заподозрили в "посягательстве на территориальную целостность Украины".
Соответствующая публикация, передает ТАСС, появилась в Facebook Венедиктовой (с 4 марта соцсеть блокирована на территории РФ по решению Роскомнадзора). Генпрокурор Украины сопроводила запись фото решения суда, где указано, что Михалкова подозревают по статье 110 УК страны.
В прошлом российский режиссер Никита Михалков высказывал мнение о том, что единственным выходом является признание независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР, ЛНР).
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