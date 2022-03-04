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В Тверской области мужчина умер после драки с подростками в автобусе
4.3.2022 21:13
Фото: smi2.net
Следственные органы Тульской области приступили к выяснению обстоятельств ЧП в городе Кимры, где мужчина скончался после драки с подростками в автобусе.
Инцидент зафиксирован вечером минувшего четверга, 3 марта.
О случившемся сообщает пресс-служба СУ СКР по Тверской области. Как указано на сайте регионального ведомства, участниками драки в городе Кимры стал 51-летний мужчина и трое несовершеннолетних. Потасовка в автобусе началась из-за стихийно возникшего конфликта между пассажирами автобуса, предполагают правоохранители.
По предварительным данным, получивший травмы мужчина скончался, когда покинул салон общественного транспорта и находился на остановке. Причины его смерти выясняют судмедэксперты.
В ходе начатого разбирательства правоохранители уже смогли установить личности всех участников инцидента. Расследование продолжается. В местных средствах массовой информации появились сообщения о том, что в ходе конфликта подростки могли нанести пострадавшему мужчине удар бутылкой.
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