Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В кинотеатрах РФ в повторный прокат выйдут фильмы Балабанова

4.3.2022 19:37

Фото: media-amazon.com



В повторный прокат в российских кинотеатрах в скором времени вновь выйдут фильмы режиссера Алексея Балабанова.



Как сообщили в пресс-службе компании "Наше кино", на большом экране покажут ленты "Брат", "Брат 2" и "Жмурки", передает агентство "Интерфакс".



Точные даты выхода кинокартин будут определяться в дальнейшем совместно с кинотеатрами, пояснили представители организации. По их словам, в рамках проката "Золотой коллекции" компании СТВ зрители также смогут пересмотреть фильмы Алексея Балабанова "Кочегар", "Мне не больно", "Морфий", "Про уродов и людей" и "Я тоже хочу".



Кроме того, в повторный прокат выпустят мультипликационные картины "Алеша Попович и Тугарин Змей", "Илья Муромец и Соловей-разбойник" и другие проекты, созданные на студии "Мельница". Компания "Ракета Релизинг" анонсировала выпуск в повторный кинопрокат лент "Ван Гог. С любовью, Винсент", "Вайолет Эвергарден" и "Школа магических зверей", а также других. Зрители смогут увидеть их в российских кинотеатрах уже с 10 марта.



Ранее компания Warner Bros. отменила выход фильма "Бэтмен" в кинотеатрах России. В заявлении организации отмечалось, что руководство объясняет свое решение "гуманитарным кризисом на Украине". В компании подчеркнули, что намерены следить за развитием ситуации и выразили надежду на скорое и мирное урегулирование обстановки.



Практически одновременно о решении приостановить показ своих фильмов на территории России объявила американская компания The Walt Disney Company. С учетом событий на Украине руководство сочло необходимым на время прекратить показ их фильмов в нашей стране, включая запланированную ранее премьеру мультипликационной ленты "Я краснею" от Pixar".



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 176

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 4.3.2022 06:16 Музей Нидерландов отказался от взаимодействия с Эрмитажем

Музей Нидерландов отказался от взаимодействия с Эрмитажем 3.3.2022 08:09 В центре Пскова найдена подземная церковь

В центре Пскова найдена подземная церковь 2.3.2022 19:06 Группа «Мумий Тролль» приостановила концертную деятельность

Группа «Мумий Тролль» приостановила концертную деятельность 1.3.2022 16:03 Гергиева уволили с поста главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра

Гергиева уволили с поста главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра 1.3.2022 14:04 Установлено происхождение Виллендорфской Венеры