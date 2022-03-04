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В кинотеатрах РФ в повторный прокат выйдут фильмы Балабанова
4.3.2022 19:37
Фото: media-amazon.com
В повторный прокат в российских кинотеатрах в скором времени вновь выйдут фильмы режиссера Алексея Балабанова.
Как сообщили в пресс-службе компании "Наше кино", на большом экране покажут ленты "Брат", "Брат 2" и "Жмурки", передает агентство "Интерфакс".
Точные даты выхода кинокартин будут определяться в дальнейшем совместно с кинотеатрами, пояснили представители организации. По их словам, в рамках проката "Золотой коллекции" компании СТВ зрители также смогут пересмотреть фильмы Алексея Балабанова "Кочегар", "Мне не больно", "Морфий", "Про уродов и людей" и "Я тоже хочу".
Кроме того, в повторный прокат выпустят мультипликационные картины "Алеша Попович и Тугарин Змей", "Илья Муромец и Соловей-разбойник" и другие проекты, созданные на студии "Мельница". Компания "Ракета Релизинг" анонсировала выпуск в повторный кинопрокат лент "Ван Гог. С любовью, Винсент", "Вайолет Эвергарден" и "Школа магических зверей", а также других. Зрители смогут увидеть их в российских кинотеатрах уже с 10 марта.
Ранее компания Warner Bros. отменила выход фильма "Бэтмен" в кинотеатрах России. В заявлении организации отмечалось, что руководство объясняет свое решение "гуманитарным кризисом на Украине". В компании подчеркнули, что намерены следить за развитием ситуации и выразили надежду на скорое и мирное урегулирование обстановки.
Практически одновременно о решении приостановить показ своих фильмов на территории России объявила американская компания The Walt Disney Company. С учетом событий на Украине руководство сочло необходимым на время прекратить показ их фильмов в нашей стране, включая запланированную ранее премьеру мультипликационной ленты "Я краснею" от Pixar".
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