Новости шоу-бизнеса

|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В кинотеатрах РФ не будут показывать фильмы Walt Disney и Warner Bros.
1.3.2022 17:03
Фото: vk.com
В кинотеатрах РФ приостанавливаются показы фильмов Walt Disney и Warner Bros.
Американская компания The Walt Disney Company объявила о решении приостановить показ своих фильмов на территории России, передает "Интерфакс".
Подобное заявление сделали и представители Warner Bros., сообщив о том, что премьера фильма "Бэтмен" откладывается по причине ситуации на Украине. В заявлении компании Disney говорится о "неспровоцированном нападении" на Украину, где сейчас возник "трагический гуманитарный кризис". С учетом этих событий руководство приняло решение о временном прекращении показа их фильмов на территории России, включая запланированный ранее показ мультипликационной ленты "Я краснею" от Pixar".
В дальнейшем компания будет принимать все бизнес-решения, анализируя изменения ситуации, указано в официальном тексте.
Компания Warner Bros. отменила выход фильма "Бэтмен" в кинотеатрах России. В заявлении, которое цитируют американские СМИ, руководство организации объясняет свое решение "гуманитарным кризисом на Украине". В компании подчеркнули, что намерены следить за развитием ситуации и выразили надежду на скорое и мирное урегулирование обстановки.
Предполагалось, что премьера "Бэтмена" с Робертом Паттинсоном в главной роли состоится в России уже 3 марта.
Ранее стало известно, что Валерий Гергиев больше не является главным дирижером Мюнхенского филармонического оркестра. Как сообщалось на официальном сайте организации, где приводилось заявление обер-бургомистра (мэра) Мюнхена Дитера Райтера, решение о расставании со знаменитым дирижером было принято в связи с ситуацией, которая сейчас разворачивается вокруг Украины. Срок действия контракта Гергиева, занимавшего эту должность с 2015 года, был рассчитан на период до 2025 года.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|