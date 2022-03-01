ИнтерНовости - новости в стране и мире
Российские клубы и сборные отстранили от участия во всех турнирах ФИФА и УЕФА
Российские клубы и сборные отстранили от участия во всех турнирах ФИФА и УЕФА
В кинотеатрах РФ не будут показывать фильмы Walt Disney и Warner Bros.
В кинотеатрах РФ не будут показывать фильмы Walt Disney и Warner Bros.
Российские военные ударят по объектам СБУ и 72-го главного центра ПСО в Киеве
Российские военные ударят по объектам СБУ и 72-го главного центра ПСО в Киеве
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Сбербанк покидает европейский рынокСбербанк покидает европейский рынок
Воздушное пространство США закрыли для российских самолетовВоздушное пространство США закрыли для российских самолетов
Венедиктов сообщил от отключении от эфира радиостанции «Эхо Москвы»Венедиктов сообщил от отключении от эфира радиостанции «Эхо Москвы»
Покинувших ДНР и ЛНР наблюдателей ОБСЕ разместят в Ростове-на-ДонуПокинувших ДНР и ЛНР наблюдателей ОБСЕ разместят в Ростове-на-Дону
В кинотеатрах РФ не будут показывать фильмы Walt Disney и Warner Bros.В кинотеатрах РФ не будут показывать фильмы Walt Disney и Warner Bros.

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Настоящая кровь. Плохой хороший сериалНастоящая кровь. Плохой хороший сериал
В день памятиВ день памяти
А не пошла бы ты замуж?А не пошла бы ты замуж?
Кукольный домик. Часть 10 (окончание)Кукольный домик. Часть 10 (окончание)
Кукольный домик. Часть 9Кукольный домик. Часть 9

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В кинотеатрах РФ не будут показывать фильмы Walt Disney и Warner Bros.


1.3.2022 17:03
В кинотеатрах РФ не будут показывать фильмы Walt Disney и Warner Bros.Фото: vk.com

В кинотеатрах РФ приостанавливаются показы фильмов Walt Disney и Warner Bros.

Американская компания The Walt Disney Company объявила о решении приостановить показ своих фильмов на территории России, передает "Интерфакс".

Подобное заявление сделали и представители Warner Bros., сообщив о том, что премьера фильма "Бэтмен" откладывается по причине ситуации на Украине. В заявлении компании Disney говорится о "неспровоцированном нападении" на Украину, где сейчас возник "трагический гуманитарный кризис". С учетом этих событий руководство приняло решение о временном прекращении показа их фильмов на территории России, включая запланированный ранее показ мультипликационной ленты "Я краснею" от Pixar".

В дальнейшем компания будет принимать все бизнес-решения, анализируя изменения ситуации, указано в официальном тексте.

Компания Warner Bros. отменила выход фильма "Бэтмен" в кинотеатрах России. В заявлении, которое цитируют американские СМИ, руководство организации объясняет свое решение "гуманитарным кризисом на Украине". В компании подчеркнули, что намерены следить за развитием ситуации и выразили надежду на скорое и мирное урегулирование обстановки.

Предполагалось, что премьера "Бэтмена" с Робертом Паттинсоном в главной роли состоится в России уже 3 марта.

Ранее стало известно, что Валерий Гергиев больше не является главным дирижером Мюнхенского филармонического оркестра. Как сообщалось на официальном сайте организации, где приводилось заявление обер-бургомистра (мэра) Мюнхена Дитера Райтера, решение о расставании со знаменитым дирижером было принято в связи с ситуацией, которая сейчас разворачивается вокруг Украины. Срок действия контракта Гергиева, занимавшего эту должность с 2015 года, был рассчитан на период до 2025 года.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Март 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1
 2
 3
 4
 5
 6
7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
28
 29
 30
 31
      

Популярное

Под Омском три человека погибли в ДТППод Омском три человека погибли в ДТП
НАТО впервые развертывает элементы сил реагирования в контексте коллективной обороныНАТО впервые развертывает элементы сил реагирования в контексте коллективной обороны
В Белоруссии завершились переговоры делегаций Москвы и КиеваВ Белоруссии завершились переговоры делегаций Москвы и Киева
Минобороны сообщает об авиаударах по шести колоннам украинских войскМинобороны сообщает об авиаударах по шести колоннам украинских войск
Мединский: делегации России и Украины выехали в ГомельМединский: делегации России и Украины выехали в Гомель

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru