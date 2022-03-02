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Во Франции арестовали 88-метровую яхту главы «Роснефти» Сечина
17:06
Фото: rbk.ru
Таможня Франции наложила арест на яхту Amore Vero, владельцем которой является глава "Роснефти" Игорь Сечин.
По данным Reuters, судно в тот момент пыталось покинуть средиземноморский порт Ла-Сьота.
Агентство сообщает об этом со ссылкой на заявление министра финансов Франции Брюно Ле Мэра. Яхту длиной около 88 метра арестовали вскоре после того, как страны Запада объявили о масштабных антироссийских санкциях в связи с ситуацией на Украине. Яхта Сечина появилась в порту Ла-Сьота в начале января для ремонта. Предполагалось, что судно будет находиться там в течение марта.
Напомним, ранее власти Франции выразили намерение арестовывать также виллы и банковские счета попавших под санкции россиян.
Аналогичные действия в отношении граждан РФ уже начали предпринимать и в Германии, где наложили арест на 156-метровую яхту Dilbar стоимостью почти $600 млн. Владельцем судна является бизнесмен Алишер Усманов. По данным журнала Forbes, собственность Усманова конфисковали в Гамбурге, расположенном в северной части ФРГ, в рамках санкций, объявленных в отношении российских политиков, журналистов и деятелей культуры.
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