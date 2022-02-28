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Во Франции арестуют виллы, яхты и счета попавших под санкции россиян
28.2.2022 22:30
Фото: yachtsreview.com
Французские власти рассматривают возможность накладывать арест на средства, которые принадлежат российским держателям вкладов, близким к руководству РФ.
С таким заявлением выступил сегодня глава Минэкономики, финансов и восстановления республики Брюно Ле Мэр, передает ТАСС.
В ходе брифинга, состоявшегося в Елисейском дворце после заседания Совета обороны и нацбезопасности, Брюно Ле Мэр рассказал о предстоящей встрече министров финансов государств Группы семи. Главной темой обсуждения должно стать отключение российских банков от платежной системы SWIFT.
Иностранный министр отметил, что по распоряжению президента Франции продолжается работа по составлению полного перечня финансовых авуаров и имущества - яхт и автомобилей класса "люкс". Речь идет о собственности россиян, на которых распространяется действие санкциями, пояснил Ле Мэр.
В Париже намерены также установить всех граждан РФ, которые обладают счетами в банках Франции и могут быть дополнительно включены в санкционные списки по причине близости к российским властям. Министр выразил готовность прибегнуть к юридическим мерам, чтобы наложить арест на такого рода имущество.
Ранее уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала о том, что в Европе некоторые вузы начали отчислять российских студентов в связи с началом военной спецоперации на Украине. По словам омбудсмена, речь идет о бельгийских, французских, чешских образовательных учреждениях, а также некоторых других странах.
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