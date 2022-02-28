|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
BMW прекращает сборку автомобилей в Калининграде
10:26
Фото: vk.com
Руководство автоконцерна BMW приняло решение о приостановке сборки своей продукции на заводе "Автотор" в Калининграде, передает The Wall Street Journal.
Газета цитирует официальное заявление, которое было распространено компанией в связи с изменениями в геополитической обстановке.
В тексте указано, что автоконцерн прекращает производство в Калининграде, а также экспорт своих машин на рынок РФ вплоть до дальнейшего уведомления. При этом компания сделала акцент на том, что закрытие ряда заводов их поставщиков на Украине может оказать влияние на уровень производства на некоторых предприятиях концерна.
Контракт между BMW и заводом "Автотор" был оформлен два года назад, когда концерн отказался от идеи построить в этом городе собственное производственное предприятие. Срок действия соглашения, которое не подразумевало каких-либо конкретных условий по глубине технологий, обеспечению льгот и другим пунктам, должен истечь в марте 2022 года.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|