Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter BMW прекращает сборку автомобилей в Калининграде

10:26

Фото: vk.com



Руководство автоконцерна BMW приняло решение о приостановке сборки своей продукции на заводе "Автотор" в Калининграде, передает The Wall Street Journal.



Газета цитирует официальное заявление, которое было распространено компанией в связи с изменениями в геополитической обстановке.



В тексте указано, что автоконцерн прекращает производство в Калининграде, а также экспорт своих машин на рынок РФ вплоть до дальнейшего уведомления. При этом компания сделала акцент на том, что закрытие ряда заводов их поставщиков на Украине может оказать влияние на уровень производства на некоторых предприятиях концерна.



Контракт между BMW и заводом "Автотор" был оформлен два года назад, когда концерн отказался от идеи построить в этом городе собственное производственное предприятие. Срок действия соглашения, которое не подразумевало каких-либо конкретных условий по глубине технологий, обеспечению льгот и другим пунктам, должен истечь в марте 2022 года.



Автор: Злата Богатова

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