Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Петербурге отправили под домашний арест актера Божанова, пытавшегося ограбить банк

07:09

Фото: life.ru



Артист Андрей Божанов, снимавшийся в "Улицах разбитых фонарей", стал фигурантом уголовного дела об ограблении банка, передают российские СМИ.



Калининский районный суд Петербурга вынес решение о домашнем аресте актера.



Местного жителя Андрея Божанова обвиняют в разбое, передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Петербурга. Мера пресечения в отношении артиста была избрана на срок по 27 апреля. По данным пресс-службы, следственные органы ходатайствовали о заключении подозреваемого под стражу. Божанов, его адвокат и прокурор просили суд о домашнем аресте.



ЧП случилось днем 28 февраля, когда Божанов находился в отделении ПАО "Сбербанк России". По версии следствия, он направил в сторону сотрудницы кредитно-финансовой организации предмет, визуально напоминающий пистолет. При этом подозреваемый начал высказывать угрозы в адрес женщины, потребовав передачи ему денег.



Полицейские задержали злоумышленника на месте происшествия. Денег сотрудники банка ему к тому моменту не предоставили. По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой).



В прошлом Андрей Божанов снялся в нескольких сериалах, включая "Улицы разбитых фонарей" и "Тайны следствия", где ему доставались эпизодические роли.



Автор: Злата Богатова

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