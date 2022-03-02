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В Петербурге отправили под домашний арест актера Божанова, пытавшегося ограбить банк


07:09
В Петербурге отправили под домашний арест актера Божанова, пытавшегося ограбить банкФото: life.ru

Артист Андрей Божанов, снимавшийся в "Улицах разбитых фонарей", стал фигурантом уголовного дела об ограблении банка, передают российские СМИ.

Калининский районный суд Петербурга вынес решение о домашнем аресте актера.

Местного жителя Андрея Божанова обвиняют в разбое, передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Петербурга. Мера пресечения в отношении артиста была избрана на срок по 27 апреля. По данным пресс-службы, следственные органы ходатайствовали о заключении подозреваемого под стражу. Божанов, его адвокат и прокурор просили суд о домашнем аресте.

ЧП случилось днем 28 февраля, когда Божанов находился в отделении ПАО "Сбербанк России". По версии следствия, он направил в сторону сотрудницы кредитно-финансовой организации предмет, визуально напоминающий пистолет. При этом подозреваемый начал высказывать угрозы в адрес женщины, потребовав передачи ему денег.

Полицейские задержали злоумышленника на месте происшествия. Денег сотрудники банка ему к тому моменту не предоставили. По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой).

В прошлом Андрей Божанов снялся в нескольких сериалах, включая "Улицы разбитых фонарей" и "Тайны следствия", где ему доставались эпизодические роли.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 136

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