Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В украинской делегации заявили, что переговоры с РФ пройдут не в Беловежской пуще

06:37

Фото: imag.one



Делегации Москвы и Киева встретятся для переговоров не в Беловежской пуще в Белоруссии, как это предполагалось ранее.



Об этом рассказал украинский политик Давид Арахамия, являющийся руководителем фракции "Слуга народа" в Верховной раде.



Представитель украинских властей в своем Facebook пояснил, что сведения о переговорах, готовящихся в Беловежской пущи в Белоруссии, действительности не соответствуют. Делегации Москвы и Киева встретятся в другом месте. По словам Арахамии, уточняющие подробности последуют позднее.



Ранее в Беловежскую пущу, где предполагалось провести второй раунд переговоров, уже прибыла делегация РФ во главе с экс-министром культуры Владимиром Мединским. Как передает ТАСС, место для встречи представители Москвы и Киева выбирали совместно. В МИД Белоруссии подтвердили, что второй раунд двусторонних переговоров пройдет в "Домике охотника" на территории Беловежской пущи.



Входящий в украинскую делегацию советник главы офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк призвал ожидать "реального начала диалога". В своем Twitter он указал, что какие-либо обсуждения не могут проводиться "без присутствия за столом" представителей второй стороны.



Россияне прибыли на переговоры в прежнем составе, как и в прошлый раз в делегацию входят заместители министров обороны и иностранных дел Андрей Руденко и Александр Фомин, председатель комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий и посол РФ в Минске, полпред России в Контактной группе Борис Грызлов.



Первая встреча в таком формате состоялась на берегу реки Припять под Гомелем, неподалеку от границы Белоруссии и Украины, 28 февраля. Место проведения переговоров не разглашалось с учетом соображений безопасности. По данным СМИ, киевлянами был приглашен российский миллиардер Роман Абрамович, который прибыл в РБ для оказания содействия в проведении переговоров.



После первого раунда обсуждений президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока еще не удалось добиться результата, на который рассчитывали в Киеве. Представители России в ходе переговоров заявили о своих позициях, а украинская сторона озвучила встречные пункты, основным из которых было завершение военных действий.



Автор: Злата Богатова

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