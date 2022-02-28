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Зеленский: Украина пока не получила от переговоров с РФ желаемого результата
06:35
Фото: simkl.in
Украина пока еще не получила от переговоров с Россией желаемого результата, заявил Владимир Зеленский.
Видеообращение украинского президента было опубликовано накануне вечером.
Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, пока еще не удалось добиться результата, на который рассчитывали в Киеве. Представители России в ходе переговоров заявили о своих позициях, а украинская сторона озвучила встречные пункты, основным из которых было завершение военных действий. По словам Зеленского, киевская делегация получила "некоторые сигналы".
Результаты встречи, проходившей в Белоруссии, будут тщательно проанализированы, когда делегация вернется в Киев. Затем украинская сторона должна определиться, как подходить ко второму раунду переговоров с РФ, отметил политик.
Встреча состоялась накануне на берегу реки Припять под Гомелем, неподалеку от границы Белоруссии и Украины. Место проведения переговоров не разглашалось с учетом соображений безопасности. Делегации проводили обсуждения в течение пяти часов.
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что в организации переговоров по приглашению представителей Киева мог участвовать российский миллиардер Роман Абрамович.
Накануне президент Украины объявил о введении безвизового режима для иностранных граждан, которые желают участвовать в обороне его государства. С содержанием указа Зеленского можно ознакомиться на официальном сайте политика. В документе, в частности, идет речь о создании "Интернационального легиона обороны Украины".
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