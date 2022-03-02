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Группа «Мумий Тролль» приостановила концертную деятельность
2.3.2022 19:06
Фото: pk25.ru
Российская группа "Мумий Тролль" приняла решение о приостановлении концертной деятельности.
Как указано на странице коллектива в инстаграме, музыканты отреагировали на события, которые сейчас разворачиваются на Украине.
Представители группы пока не стали уточнять, на какой период они отказались от проведения концертов. В сообщении лишь указано, что "музыка сорвалась", хотя они более двадцати лет занимались созданием песен, объединявших слушателей из России, Украины и многих других государств.
В своей публикации группа призвала к миру и добавила, что в будущем придется вновь "начинать с чистого листа". По мнению музыкантов, будет нужно искать любовь и взаимопонимание, преодолевая боль и страдания. Они также выразили уверенность в том, что музыка в будущем может еще пригодиться людям.
Ранее СМИ сообщили об отказе рок-группы The Killers и знаменитого музыканта Игги Попа ехать в Москву. Предполагалось, что артисты летом этого года будут участвовать в Park Live.
Накануне стало известно, что Валерий Гергиев больше не является главным дирижером Мюнхенского филармонического оркестра.
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