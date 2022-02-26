|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Трое граждан Азербайджана погибли, пытаясь выехать с Украины
15:24
Фото: media.az
Посольство Азербайджана на Украине рассказало о том, как погибли четверо сограждан, передает агентство "Интерфакс".
По данным дипломатов, три человека были убиты, когда пытались покинуть территорию страны, еще одного застрелили в центре Харькова, когда он шел в магазин.
В дипломатическом представительстве Азербайджана сообщили, что их сограждане пытались самостоятельно покинуть Украину. Колонной из восьми автомобилей они выдвинулись из Одесской области в Молдавию минувшей ночью, примерно в 02:00 по местному времени.
По транспортным средствам был открыт огонь со стороны неизвестных, когда азербайджанцы проезжали через блокпост Кучурган, расположенный около непризнанного Приднестровья. Смертельные ранения в результате инцидента получили Неймат Исмаилов, 1976 г.р., Рагим Исмаилов, 1966 г.р. и Габиль Исмаилов, 1995 г.р., указано в сообщении дипмиссии.
Кроме того, четверо граждан Азербайджана получили ранения, уточняется со ссылкой на родственников погибших мужчин. Обстоятельства случившегося выясняет украинская полиция, .
Известно также о происшествии в Харькове, где был убит гражданин Азербайджана Гошгар Мамедов, 1987 г.р. По данным посольства, мужчина направлялся в магазин, чтобы купить воды, сегодня около 9 часов утра и погиб от выстрела, который был произведен с неизвестного направления. Инцидент произошел в самом центре города, отметили дипломаты.
Представители посольства заверили, что останки погибших сограждан при первой возможности направят в Азербайджан.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|