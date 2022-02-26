Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Трое граждан Азербайджана погибли, пытаясь выехать с Украины

15:24

Фото: media.az



Посольство Азербайджана на Украине рассказало о том, как погибли четверо сограждан, передает агентство "Интерфакс".



По данным дипломатов, три человека были убиты, когда пытались покинуть территорию страны, еще одного застрелили в центре Харькова, когда он шел в магазин.



В дипломатическом представительстве Азербайджана сообщили, что их сограждане пытались самостоятельно покинуть Украину. Колонной из восьми автомобилей они выдвинулись из Одесской области в Молдавию минувшей ночью, примерно в 02:00 по местному времени.



По транспортным средствам был открыт огонь со стороны неизвестных, когда азербайджанцы проезжали через блокпост Кучурган, расположенный около непризнанного Приднестровья. Смертельные ранения в результате инцидента получили Неймат Исмаилов, 1976 г.р., Рагим Исмаилов, 1966 г.р. и Габиль Исмаилов, 1995 г.р., указано в сообщении дипмиссии.



Кроме того, четверо граждан Азербайджана получили ранения, уточняется со ссылкой на родственников погибших мужчин. Обстоятельства случившегося выясняет украинская полиция, .



Известно также о происшествии в Харькове, где был убит гражданин Азербайджана Гошгар Мамедов, 1987 г.р. По данным посольства, мужчина направлялся в магазин, чтобы купить воды, сегодня около 9 часов утра и погиб от выстрела, который был произведен с неизвестного направления. Инцидент произошел в самом центре города, отметили дипломаты.



Представители посольства заверили, что останки погибших сограждан при первой возможности направят в Азербайджан.



Автор: Злата Богатова

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