Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Тунисские студенты просят эвакуировать их с Украины

24.2.2022 22:03

Фото: rus-tunis.com



Обучающиеся в украинских вузах студенты из Туниса выступили с критикой в адрес властей своей страны.



Молодые люди и их соотечественники осудили правительство, которое вовремя не предприняло решительных действий по их эвакуации с Украины, передает Babnet.



Студенты и представители тунисской диаспоры, которые проживают на территории Украины, не раз обращались в свое посольство и МИД Туниса с просьбами об организации их эвакуации. Однако от дипломатов и чиновников не последовало никакой реакции, ни со студентами, ни с их родственниками так никто и не связался.



Теперь граждане Туниса не могут самостоятельно покинуть Украину, потому что стоимость авиабилетов резко возросла.



Накануне утром 24 февраля несколько десятков студентов дозвонились до местных радиостанций. Они в прямом эфире вновь обратились к властям своей страны и попросили срочно вывезти их за пределы Украины. Большинство представителей тунисской диаспоры, по их словам, сейчас проживают в Днепре (в прошлом - Днепропетровск) и испытывают беспокойство в связи с возможным началом боевых действий в этом городе.



Автор: Злата Богатова

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