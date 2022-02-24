ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Москве задержали 600 участников несанкционированной акции
В Москве задержали 600 участников несанкционированной акции
Латвия и Чехия прекратили выдачу виз гражданам РФ
Латвия и Чехия прекратили выдачу виз гражданам РФ
Тунисские студенты просят эвакуировать их с Украины
Тунисские студенты просят эвакуировать их с Украины
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Воздушное пространство РФ закрыли для самолетов ВеликобританииВоздушное пространство РФ закрыли для самолетов Великобритании
В офисе Зеленского выразили готовность обсудить с РФ нейтральный статус КиеваВ офисе Зеленского выразили готовность обсудить с РФ нейтральный статус Киева
В Горловке при обстреле школы погибли два учителяВ Горловке при обстреле школы погибли два учителя
Ученые зафиксировали в космосе ударные волны, способные охватить Млечный ПутьУченые зафиксировали в космосе ударные волны, способные охватить Млечный Путь
В Москве задержали 600 участников несанкционированной акцииВ Москве задержали 600 участников несанкционированной акции

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Настоящая кровь. Плохой хороший сериалНастоящая кровь. Плохой хороший сериал
В день памятиВ день памяти
А не пошла бы ты замуж?А не пошла бы ты замуж?
Кукольный домик. Часть 10 (окончание)Кукольный домик. Часть 10 (окончание)
Кукольный домик. Часть 9Кукольный домик. Часть 9

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Тунисские студенты просят эвакуировать их с Украины


24.2.2022 22:03
Тунисские студенты просят эвакуировать их с УкраиныФото: rus-tunis.com

Обучающиеся в украинских вузах студенты из Туниса выступили с критикой в адрес властей своей страны.

Молодые люди и их соотечественники осудили правительство, которое вовремя не предприняло решительных действий по их эвакуации с Украины, передает Babnet.

Студенты и представители тунисской диаспоры, которые проживают на территории Украины, не раз обращались в свое посольство и МИД Туниса с просьбами об организации их эвакуации. Однако от дипломатов и чиновников не последовало никакой реакции, ни со студентами, ни с их родственниками так никто и не связался.

Теперь граждане Туниса не могут самостоятельно покинуть Украину, потому что стоимость авиабилетов резко возросла.

Накануне утром 24 февраля несколько десятков студентов дозвонились до местных радиостанций. Они в прямом эфире вновь обратились к властям своей страны и попросили срочно вывезти их за пределы Украины. Большинство представителей тунисской диаспоры, по их словам, сейчас проживают в Днепре (в прошлом - Днепропетровск) и испытывают беспокойство в связи с возможным началом боевых действий в этом городе.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 139

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Февраль 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1
 2
 3
 4
 5
 6
7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
28
            

Популярное

В Великобритании найдена средневековая брошь с магическими надписямиВ Великобритании найдена средневековая брошь с магическими надписями
Ученые: Гены неандертальцев снижают риск заражения ВИЧУченые: Гены неандертальцев снижают риск заражения ВИЧ
В Подмосковье нашли тело утонувшего экс-замминистра юстицииВ Подмосковье нашли тело утонувшего экс-замминистра юстиции
Совет Федерации дал согласие на использование ВС РФ за рубежомСовет Федерации дал согласие на использование ВС РФ за рубежом
Олег Навальный скрылся на КипреОлег Навальный скрылся на Кипре

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru