|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Тунисские студенты просят эвакуировать их с Украины
24.2.2022 22:03
Фото: rus-tunis.com
Обучающиеся в украинских вузах студенты из Туниса выступили с критикой в адрес властей своей страны.
Молодые люди и их соотечественники осудили правительство, которое вовремя не предприняло решительных действий по их эвакуации с Украины, передает Babnet.
Студенты и представители тунисской диаспоры, которые проживают на территории Украины, не раз обращались в свое посольство и МИД Туниса с просьбами об организации их эвакуации. Однако от дипломатов и чиновников не последовало никакой реакции, ни со студентами, ни с их родственниками так никто и не связался.
Теперь граждане Туниса не могут самостоятельно покинуть Украину, потому что стоимость авиабилетов резко возросла.
Накануне утром 24 февраля несколько десятков студентов дозвонились до местных радиостанций. Они в прямом эфире вновь обратились к властям своей страны и попросили срочно вывезти их за пределы Украины. Большинство представителей тунисской диаспоры, по их словам, сейчас проживают в Днепре (в прошлом - Днепропетровск) и испытывают беспокойство в связи с возможным началом боевых действий в этом городе.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|