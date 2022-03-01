Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Установлено происхождение Виллендорфской Венеры

1.3.2022 14:04

Фото: livejournal.com



Ученым удалось установить, где брался материал для изготовления знаменитой Виллендорфской Венеры, сообщает Scientific Reports.



Статуэтка, величина которой составляет около 11 см, представляет собой один из важнейших образцов раннего искусства в Европе и потому приковывает к себе внимание исследователей.



Уникальный артефакт нашли в 1908 году на территории австрийского Виллендорфа, из-за чего Венера и получила свое название. Ранее специалисты уже выяснили, что статуэтка создавалась примерно 30 тыс. лет назад из оолита - минерала, который в этой местности не встречается.



Как показали результаты нового исследования, при котором ученые использовали томографические изображения высокого разрешения, Венера была создана из материала, вероятно, происходившего из северной Италии. Историки отмечают, что ранние общины, жившие к югу и северу от Альп, отличались высоким уровнем мобильности.



В прошлом статуэтку изучали лишь снаружи. Антрополог Герхард Вебер из Венского университета первым решил применить новые методики, чтобы исследовать скрытые части Венеры. Специалисты в этих целях получили изображения с разрешением до 11,5 микрометров, после чего стало очевидным, что изнутри артефакт совсем не выглядит однородным.



Проанализировав образцы оолита из различных регионов Австрии и других стран Европы, ученые пришли к выводу, что древний мастер выбрал пористый оолит, схожий с минералами из северной Италии, которые были взяты в окрестностях озера Гарда.



Автор: Злата Богатова

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