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Шойгу: Россия продолжит спецоперацию на Украине до достижения поставленных целей


13:36
Шойгу: Россия продолжит спецоперацию на Украине до достижения поставленных целейФото: vk.com

Российская армия намерена продолжать проведение специальной военной операции на территории Украины вплоть до достижения поставленных целей, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Группировка ВС РФ делает все для обеспечения безопасности мирного населения, подчеркнул министр в ходе селекторного совещания, передает ТАСС.

Российские военные продолжат осуществление специальной операции на Украине вплоть до достижения поставленных целей, заявил в ходе сегодняшнего селекторного совещания министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. Главной задачей этой спецоперации является защита России от военной угрозы, которая исходит со стороны Запада, указал глава оборонного ведомства.

По словам Шойгу, народ Украины сейчас пытаются использовать в борьбе против РФ. Вместе с тем, российские военнослужащие не оккупируют украинскую территорию, делая все для сохранения жизни и безопасности гражданского населения, подчеркнул глава Минобороны. Министр указал, что атакам подвергаются исключительно объекты военной инфраструктуры, удары по которым наносятся с использованием высокоточного вооружения.

Ранее президент РФ Владимир Путин отдал приказ о переводе сил сдерживания в особый режим боевого дежурства. В ходе встречи с главой Минобороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба ВС России Валерием Герасимовым, которая состоялась в прошедшее воскресенье, 27 февраля, было указано, что Запад сейчас продолжает "недружественные" шаги, направленные на экономику нашей страны. Кроме того, страны НАТО делают агрессивные антироссийские высказывания, подчеркнул Путин.

Накануне, 28 февраля, Североатлантический альянс в первый раз за время существования объединения принял решение о развертывании элементов Сил реагирования в контексте коллективной обороны. Соответствующее заявление Военного комитета НАТО распространили по итогам экстренно проведенного совещания в Брюсселе. Как указывалось в тексте, многие страны, входящие в состав блока, разделяют мнение о том, что Киеву необходимо оказать военную поддержку и гуманитарную помощь.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 143

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