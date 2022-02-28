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Назван способ на треть снизить риск развития болезни Альцгеймера
28.2.2022 23:58
Фото: livejournal.com
Американские эксперты пришли к выводу, что поддержание хорошей физической формы на треть снижает риск развития болезни Альцгеймера.
Исследование, которое продолжалось девять лет, проводили специалисты Медицинского центра Вашингтонской больницы, передает Eurekalert.
Американские медики изучили данные о 650 тыс. человек возраста около шестидесяти лет, у которых на момент начала исследования не было болезни Альцгеймера. Участников поделили на несколько групп в зависимости от уровня их физической подготовки (предварительно им было предложено пройти тест с использованием беговой дорожки).
Как показали наблюдения, которые американские специалисты вели в течение девяти лет, среди тех, кто старался сохранять хорошую физическую форму, риск болезни Альцгеймера был на 33% меньше. В результате ученые отметили, что можно считать достаточно перспективными предположения о том, что увеличение активности способно защитить от этого недуга. Особенно важным выводы специалистов представляются, если учитывать, что пока не существует других эффективных способов для предотвращения либо остановки прогрессирования этого заболевания.
Ученые предполагают в будущем продолжить свои исследования в этом направлении.
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