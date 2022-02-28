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Под Тулой возбудили уголовное дело против организаторов финансовой пирамиды
28.2.2022 22:31
Фото: kaluga24.tv
Правоохранительные органы Тульской области возбудили уголовное дело в отношении организаторов финансовой пирамиды "Финико", передает "Интерфаксу".
О ходе расследования рассказал журналистам руководитель пресс-службы местного полицейского главка Андрей Ярцев.
По версии следствия, противоправные действия мошенники осуществляли в период с 2019 по 2021 годов. Они похищали деньги, которые россияне передавали злоумышленникам под предлогом участия в некой высокодоходной финансовой деятельности. По итогам проверки завели дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере".
Как пояснил Ярцев, количество жителей Тульской области, потерпевших от действий организаторов "Финико", сейчас продолжают устанавливать. Всем, кто был обманут при подобных условиях, рекомендуют обращаться в правоохранительные органы.
Компанию "Финико" летом 2019 года создали четверо жителей Казани. Свое детище они позиционировали в качестве "системы автоматической генерации прибыли" и предлагали потенциальным вкладчикам различные инвестиционные продукты. В конце 2020 года они даже начали выпуск собственной криптовалюты FNK, которая вскоре появилась на криптовалютных биржах. Вскоре в главный офис "Финико" пришла полиция с обысками.
Летом прошлого года на официальном сайте Центробанка РФ появилось заявление о том, что в деятельности указанной компании регулятором выявлены признаки финансовой пирамиды.
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