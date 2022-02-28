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Более 100 человек эвакуировали из села Журавлевка под Белгородом
28.2.2022 22:31
Фото: profile.ru
Из населенного пункта Журавлевка, который находится близ границы с Украиной, в Белгород временно вывезли уже больше ста человек, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В ходе сегодняшнего оперативного совещания глава региона подчеркнул, что жители села сейчас оказались в комфортных условиях.
Гладков выразил надежду, что жители Журавлевки смогут вернуться домой в скором времени.
По данным агентства "Интерфакс", 25 февраля губернатор Белгородской области сообщил, что населению Журавлевки предложена эвакуация в связи с неким инцидентом. На тот момент было известно, что село уже покинули две семьи.
Как пояснил мэр Белгорода Антон Иванов, в общей сложности из Журавлевки вывезены 102 человека. Большинство из них были размещены в гостинице "Амакс", еще около тридцати - в гостинице "Белгород".
С учетом ситуации на Украине ГУ МЧС и УМВД по Белгородской области сейчас продолжают действовать в усиленном режиме. В регионе ввели ограничение доступа во все социальные объекты и объекты обеспечения жизненного цикла. Кроме того, силовики осуществляют антитеррористические мероприятия.
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