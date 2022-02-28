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Москалькова: европейские вузы на фоне ситуации в Украине начали отчислять студентов из РФ
28.2.2022 20:49
Фото: modscheats.ru
В Европе некоторые вузы начали отчислять российских студентов в связи с началом военной спецоперации, которую РФ проводит на Украине.
Об этом рассказала сегодня уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Соответствующая запись на странице Татьяны Москальковой в Инстаграме появилась после встречи с главой российского Минобнауки Валерием Фальковым. Как стало известно, ведомство сейчас предпринимает беспрецедентные меры по защите прав российских студентов.
Граждан РФ начали отчислять из бельгийских, французских, чешских образовательных учреждений. Подобная информация приходит и из других европейских стран. Отмечается, что действия администрации вузов связаны с ситуацией на Украине. По словам Москальковой, она договорилась взаимодействовать с министерством в осуществлении работы по обеспечению прав российских студентов за рубежом.
Омбудсмен также сообщила, что российское министерство сейчас предоставляет места в вузах РФ студентам, которые прибывают в страну из Донецкой и Луганской народных республик, где ранее была объявлена эвакуация мирного населения из-за обострения обстановки.
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