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В Белоруссии завершились переговоры делегаций Москвы и Киева


28.2.2022 22:29
В Белоруссии завершились переговоры делегаций Москвы и КиеваФото: livejournal.com

В Гомельской области Белоруссии состоялись переговоры с участием российской и украинской делегаций. Как заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк, участникам встречи удалось определить приоритетные направления для дальнейшего диалога.

В ходе сегодняшнего разговора стороны смогли наметить определенные решения по центральным темам обсуждения, пояснил Михаил Подоляк. Он указал, что главной целью этих переговоров было возможное прекращение огня на Украине.

Экс-глава Минкультуры РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, отметил, что в ходе встречи удалось найти точки, позволяющие "прогнозировать общие позиции". Делегации после переговоров направились в свои страны для консультаций с руководством государств, добавил Мединский.

Известно также, что представители Москвы и Киева договорились продолжить совместные обсуждения. Второй раунд встреч в таком формате может пройти в самое ближайшее время.

Ранее официальный представитель российского Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что мирные жители столицы Украины имеют возможность покинуть город по трассе Киев—Васильков. Как подчеркнул генерал-майор, угрозы гражданскому населению нет. Представитель отечественного военного ведомства вновь указал, что в рамках спецоперации ВС РФ атакуют исключительно объекты военной инфраструктуры.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 254

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