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В Белоруссии завершились переговоры делегаций Москвы и Киева
28.2.2022 22:29
Фото: livejournal.com
В Гомельской области Белоруссии состоялись переговоры с участием российской и украинской делегаций. Как заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк, участникам встречи удалось определить приоритетные направления для дальнейшего диалога.
В ходе сегодняшнего разговора стороны смогли наметить определенные решения по центральным темам обсуждения, пояснил Михаил Подоляк. Он указал, что главной целью этих переговоров было возможное прекращение огня на Украине.
Экс-глава Минкультуры РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, отметил, что в ходе встречи удалось найти точки, позволяющие "прогнозировать общие позиции". Делегации после переговоров направились в свои страны для консультаций с руководством государств, добавил Мединский.
Известно также, что представители Москвы и Киева договорились продолжить совместные обсуждения. Второй раунд встреч в таком формате может пройти в самое ближайшее время.
Ранее официальный представитель российского Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что мирные жители столицы Украины имеют возможность покинуть город по трассе Киев—Васильков. Как подчеркнул генерал-майор, угрозы гражданскому населению нет. Представитель отечественного военного ведомства вновь указал, что в рамках спецоперации ВС РФ атакуют исключительно объекты военной инфраструктуры.
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