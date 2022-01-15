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Джейсон Момоа и Лиза Боне объявили о разводе


15.1.2022 15:36
Джейсон Момоа и Лиза БонеФото: mockdiaries.com
Джейсон Момоа и Лиза Боне

Американский киноактер Джейсон Момоа, ставший широко известным после съемок во франшизе "Аквамен" и сериале "Игра престолов", разводится с супругой Лизой Боне после шестнадцати лет совместной жизни.

Пара рассказала об этом в своем Instagram.

По словам супругов, они решили отпустить и освободить друг друга, хотя их любовь "продолжается, развиваясь в том направлении, в котором она хочет быть прожитой". Джейсон Момоа и Лиза Боне подчеркнули, что остаются преданными друг другу и в будущем намерены совместно воспитывать двоих детей.

Романтические отношения Момоа и Боне начались еще в 2005 году. В интервью артист рассказывал, что долгое время мечтал познакомиться с актрисой, которую еще в детстве увидел на телеэкране. Боне, которая старше мужа на двенадцать лет, за годы совместной жизни подарила Момоа дочь Лолу Айолани и сына Накоа-Вольфа. Кроме того, в семье подрастала Зои - дочь Лизы от первого брака с Ленни Кравицем. Супруги официально узаконили свои отношения в 2017 году.

В начале года стало известно о замужестве 55-летней актрисы Холли Берри. Избранником звезды фильмов "Женщина-кошка" и "Умри, но не сейчас" стал исполнитель Ван Хант. До брака с 51-летним певцом актриса уже выходила замуж. В прошлом ее избранниками становились бейсболист Дэвид Джастис и музыкант Эрик Бен. Будучи женой актера Оливье Мартинеса, звезда стала матерью - сейчас у нее подрастает восьмилетний сын Масео, а в браке с моделью Гэбриелем Обри тринадцать лет назад у актрисы появилась на свет дочь Нала.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 279

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