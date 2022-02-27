Новости шоу-бизнеса

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За рубежом могут находиться более 150 тыс. российских туристов
15:13
Фото: livejournal.com
По меньшей мере 150 тыс. туристов из России могут сейчас находиться за рубежом, передает ТАСС. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), свыше 27 тыс. сограждан при этом остаются на направлениях, где возникли сложности с организацией вылета в РФ.
Согласно подсчетам аналитической службы АТОР, в общей сложности за пределами РФ остаются не менее 150 тыс. туристов из России. Около 27 тыс. из них при этом находятся на тех направлениях, где возникли сложности с организацией обратного вылета. Речь идет о государствах Европы, Карибских островах, Соединенных Штатах и некоторых иных регионах, указано в сообщении АТОР.
По мнению экспертов, вряд ли отечественным туроператорам удастся урегулировать ситуацию самостоятельно. В целях вывоза всех российских туристов им будет необходима поддержка и помощь от Ростуризма и Министерства транспорта РФ, предполагают представители Ассоциации.
Уточняется, что закрытие воздушного пространства практически всех государств Европы привело к тому, что при осуществлении российскими авиакомпаниями трансатлантических рейсов даже в открытые страны облет становится практически невозможным. Имеют место и различные происшествия, связанные с третьими странами, когда российские самолеты задерживали из-за требований лизингодателя. Поэтому отечественные организации вынуждены перестраховываться и отменять зарубежные рейсы даже по свободным пока направлениям.
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