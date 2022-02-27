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Воздушное пространство Евросоюза закрыли для России
27.2.2022 21:55
Фото: hotgeo.ru
Урсула фон дер Ляйен
Европейский союз полностью закрывает свое воздушное пространство для российских авиакомпаний.
С таким заявлением выступила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.
На пресс-конференции, которая состоялась в Брюсселе, глава ЕК подчеркнула, что изменения распространяются и на частные воздушные суда. Как отметила Урсула фон дер Ляйен, воздушное пространство стран Евросоюза полностью закрыто для самолетов, которыми владеет РФ, которые зарегистрированы на территории России либо другим образом связаны с Россией. Теперь указанные самолеты не имеют возможности совершать взлет и посадку, а также пролетать над странами Европейского сообщества.
Накануне власти РФ закрыли воздушное пространство для Румынии в качестве ответа на недружественные действия Бухареста. Аналогичные решения также были приняты в отношении Болгарии, Великобритании, Латвии, Польше и целого ряда других государств Европы.
Как предсказывают эксперты, отечественным авиакомпаниям теперь придется отменять рейсы или существенно корректировать их маршруты. В результате можно ожидать существенного подъема стоимости услуг для пассажиров, а также значительного увеличения продолжительности перелетов.
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