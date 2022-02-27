Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Кишиневе опровергли сведения о посадке самолетов НАТО на военном аэродроме

27.2.2022 22:48

Фото: smi2.net



Информация о том, что Североатлантический альянс сейчас может перебрасывать вооружения для Украины через молдавский военный аэродром в Маркулештах, не соответствует действительности.



Распространившиеся в СМИ публикации опровергли власти Молдавии.



Как указано в официальном телеграм-канале правительства Молдавии, в последние дни в прессе распространились сообщения о самолетах НАТО, якобы совершавших посадку в военном аэропорту Маркулешты. В связи с этим представители Кишинева выступили с официальным заявлением.



По данным местных властей, воздушное пространство Молдавии остается закрытым, и в течение последних трех суток "в Маркулештах не приземлился ни один самолет". Информация о переброске вооружения НАТО для Украины представляет собой фейк, подчеркивается в сообщении.



Ранее самолеты F-35 ВВС Соединенных Штатов совершили посадку в Шяуляе на севере Литвы и в Эмари в Эстонии. Главный штаб Сил обороны Эстонии информировал о том, что американские истребители направлены в регион по решению американского правительства с учетом резкого обострения обстановки на территории Украины. Как заявил министр обороны Эстонии Калле Лаанет, руководство США намерено усилить союзников в Балтии, что свидетельствует о готовности Вашингтона защищать партнеров.



Автор: Злата Богатова

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