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В Кишиневе опровергли сведения о посадке самолетов НАТО на военном аэродроме


27.2.2022 22:48
В Кишиневе опровергли сведения о посадке самолетов НАТО на военном аэродромеФото: smi2.net

Информация о том, что Североатлантический альянс сейчас может перебрасывать вооружения для Украины через молдавский военный аэродром в Маркулештах, не соответствует действительности.

Распространившиеся в СМИ публикации опровергли власти Молдавии.

Как указано в официальном телеграм-канале правительства Молдавии, в последние дни в прессе распространились сообщения о самолетах НАТО, якобы совершавших посадку в военном аэропорту Маркулешты. В связи с этим представители Кишинева выступили с официальным заявлением.

По данным местных властей, воздушное пространство Молдавии остается закрытым, и в течение последних трех суток "в Маркулештах не приземлился ни один самолет". Информация о переброске вооружения НАТО для Украины представляет собой фейк, подчеркивается в сообщении.

Ранее самолеты F-35 ВВС Соединенных Штатов совершили посадку в Шяуляе на севере Литвы и в Эмари в Эстонии. Главный штаб Сил обороны Эстонии информировал о том, что американские истребители направлены в регион по решению американского правительства с учетом резкого обострения обстановки на территории Украины. Как заявил министр обороны Эстонии Калле Лаанет, руководство США намерено усилить союзников в Балтии, что свидетельствует о готовности Вашингтона защищать партнеров.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 154

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