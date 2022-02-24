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В Литву и Эстонию прибыли американские истребители F-35
24.2.2022 20:42
Фото: vk.com
Самолеты F-35 ВВС Соединенных Штатов совершили посадку в Шяуляе на севере Литвы и в Эмари в Эстонии, передает агентство "Интерфакс".
Главный штаб Сил обороны Эстонии информирует о том, что американские истребители направлены в регион по решению американского правительства с учетом резкого обострения обстановки на территории Украины.
Как заявил министр обороны Эстонии Калле Лаанет, руководство Соединенных Штатов в течение этой недели намерено усилить присутствие союзников в Балтии, направив в регион наиболее современные самолеты. Такие действия, подчеркнул представитель официального Таллина, свидетельствует о готовности Вашингтона "защищать своих союзников".
Предполагается, что США направят в страны Балтии и Польшу истребители пятого поколения F-35 и штурмовые вертолеты AH-64 Apache, а также подразделение количеством 800 человек. Сколько единиц летной техники прибыло в Эстонию, пока не уточняется. В Минобороны Литвы пояснили, что сегодня в регион уже прибыли американские военные, восемь истребителей и двадцать вертолетов.
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