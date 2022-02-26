Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Геращенко заявил, что Медведчук сбежал из-под домашнего ареста

18:04

Фото: imag.one



Председатель политического совета украинской политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук сбежал из-под домашнего ареста.



Об этом сообщил внештатный советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.



Внештатный советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко рассказал о побеге Виктора Медведчука, помещенного ранее под домашний арест, в своем Telegram-канале.



Весной прошлого года главу политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" обвинили по статьям о госизмене и нарушении правил ведения войны. Печерский районный суд украинской столицы в мае установил ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Минувшей осенью власти предъявили оппозиционеру еще одно обвинение. Речь шла содействии организациям, которые признаны террористическими.



Медведчука обвинили в государственной измене, как поясняли ранее в Генпрокуратуре Украины, из-за высказываний о возможном создании "автономного региона Донбасс". Политик озвучивал мнение о том, что необходимо создать структуру, которая будет иметь отдельные органы власти - парламент и правительство, после чего в Киеве было возбуждено уголовное дело.



Кроме того, Медведчука заподозрили в посягательстве на территориальную целостность Украины. Выступление, обернувшееся началом расследования, состоялось 29 января 2019 года. Оппозиционный политик тогда говорил о судьбе Донбасса в ходе съезда партии.



Напомним, в конце прошлого года повестку о вызове на допрос по делу о поставках угля из неподконтрольных Киеву районов Донбасса пытались вручить экс-главе Украины Петру Порошенко. Бывший президент предпочел попросту проигнорировать действия представителей властей, сразу после чего выехал за пределы страны.



Автор: Злата Богатова

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