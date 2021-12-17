ИнтерНовости - новости в стране и мире
В США бывшего подрядчика Пентагона обвинили в попытке шпионажа в пользу РФ
В США бывшего подрядчика Пентагона обвинили в попытке шпионажа в пользу РФ
Сокуров извинился перед членами СПЧ за недавний спор с Путиным
Сокуров извинился перед членами СПЧ за недавний спор с Путиным
Путин поручил доработать законопроект о QR-кодах в общественных местах
Путин поручил доработать законопроект о QR-кодах в общественных местах
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Порошенко покинул Украину после попытки предъявить ему обвинение по делу МедведчукаПорошенко покинул Украину после попытки предъявить ему обвинение по делу Медведчука
Бежавший в Белоруссию польский солдат рассказал об убийстве военными двух волонтеровБежавший в Белоруссию польский солдат рассказал об убийстве военными двух волонтеров
Путин поручил доработать законопроект о QR-кодах в общественных местахПутин поручил доработать законопроект о QR-кодах в общественных местах
В общежитии московского вуза задержан вербовщик ИГ В общежитии московского вуза задержан вербовщик ИГ
Неизданная песня Уитни Хьюстон продана в виде NFTНеизданная песня Уитни Хьюстон продана в виде NFT

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Кукольный домик. Часть 10 (окончание)Кукольный домик. Часть 10 (окончание)
Кукольный домик. Часть 9Кукольный домик. Часть 9
Кукольный домик. Часть 8Кукольный домик. Часть 8
Кукольный домик. Часть 7Кукольный домик. Часть 7
Кукольный домик. Часть 6Кукольный домик. Часть 6

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Порошенко покинул Украину после попытки предъявить ему обвинение по делу Медведчука


07:02
Порошенко покинул Украину после попытки предъявить ему обвинение по делу МедведчукаФото: smi2.net

Бывший украинский лидер Петр Порошенко отправился в зарубежное турне, передает ТАСС. Экс-президент покинул страну вскоре после того, как Государственное бюро расследований пыталось вызвать его на допрос и предъявить обвинения по делу о поставках угля из неподконтрольных Киеву районов Донбасса.

Бывший украинский президент, как и планировалось, совершает зарубежное турне, заявили в партии Петра Порошенко "Европейская солидарность". Отмечается, что сегодня и завтра Порошенко проведет несколько встреч в Турции, в частности, состоится официальное мероприятие с Константинопольским патриархом Варфоломеем. 20-21 декабря политик примет участие в международной конференции "Россия – Украина – НАТО: эскалация напряженности на восточном фланге", которая будет организована на территории Польши.

По данным открытых источников, незадолго до отъезда Порошенко ему на улице пытались вручить повестку представители Госбюро расследований. Политика хотели вызвать на допрос в рамках дела о содействии терроризму, однако он предпочел попросту проигнорировать действия властей.

Напомним, речь идет о поставках угля из неподконтрольных Киеву районов Донбасса. Фигурантом этого дела является председатель совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук. Как заявила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова, на рубеже 2014-2015 годов госпредприятия страны потратили на закупку угля из указанного региона свыше 200 млн гривен (около $7,6 млн). Медведчук продолжает настаивать, что выдвинутые против него обвинения являются полной фальсификацией.

В минувшем ноябре Порошенко прокомментировал касающийся Донбасса указ главы РФ Владимира Путина, назвав документ проявлением гибридной агрессии и издевательством. Политик заявил, что считает документ пощечина всем, кто искренне пытался найти пути мирного урегулирования в регионе.

15 ноября, президент РФ подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи самопровозглашенным республикам Донбасса на период "до политического урегулирования" в целях защиты прав и свобод проживающих там граждан. Документ призван не допустить понижение уровня жизни с учетом условий экономической блокады, а также оказать поддержку в борьбе с продолжающейся коронавирусной пандемией.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Декабрь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1
 2
 3
 4
 5
6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
27
 28
 29
 30
 31
    

Популярное

На Гаити 60 человек погибли при взрыве бензовозаНа Гаити 60 человек погибли при взрыве бензовоза
Юноша, принесший взрывное устройство в монастырь в Серпухове, погибЮноша, принесший взрывное устройство в монастырь в Серпухове, погиб
Кения и Танзания обменяются животными для увеличения популяцииКения и Танзания обменяются животными для увеличения популяции
Пропавшие в Хакасии снегоходчики найдены живымиПропавшие в Хакасии снегоходчики найдены живыми
За десять лет Египет вернул около 30 тыс. незаконно вывезенных древностейЗа десять лет Египет вернул около 30 тыс. незаконно вывезенных древностей

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru