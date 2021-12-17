Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Порошенко покинул Украину после попытки предъявить ему обвинение по делу Медведчука

07:02

Фото: smi2.net



Бывший украинский лидер Петр Порошенко отправился в зарубежное турне, передает ТАСС. Экс-президент покинул страну вскоре после того, как Государственное бюро расследований пыталось вызвать его на допрос и предъявить обвинения по делу о поставках угля из неподконтрольных Киеву районов Донбасса.



Бывший украинский президент, как и планировалось, совершает зарубежное турне, заявили в партии Петра Порошенко "Европейская солидарность". Отмечается, что сегодня и завтра Порошенко проведет несколько встреч в Турции, в частности, состоится официальное мероприятие с Константинопольским патриархом Варфоломеем. 20-21 декабря политик примет участие в международной конференции "Россия – Украина – НАТО: эскалация напряженности на восточном фланге", которая будет организована на территории Польши.



По данным открытых источников, незадолго до отъезда Порошенко ему на улице пытались вручить повестку представители Госбюро расследований. Политика хотели вызвать на допрос в рамках дела о содействии терроризму, однако он предпочел попросту проигнорировать действия властей.



Напомним, речь идет о поставках угля из неподконтрольных Киеву районов Донбасса. Фигурантом этого дела является председатель совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук. Как заявила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова, на рубеже 2014-2015 годов госпредприятия страны потратили на закупку угля из указанного региона свыше 200 млн гривен (около $7,6 млн). Медведчук продолжает настаивать, что выдвинутые против него обвинения являются полной фальсификацией.



В минувшем ноябре Порошенко прокомментировал касающийся Донбасса указ главы РФ Владимира Путина, назвав документ проявлением гибридной агрессии и издевательством. Политик заявил, что считает документ пощечина всем, кто искренне пытался найти пути мирного урегулирования в регионе.



15 ноября, президент РФ подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи самопровозглашенным республикам Донбасса на период "до политического урегулирования" в целях защиты прав и свобод проживающих там граждан. Документ призван не допустить понижение уровня жизни с учетом условий экономической блокады, а также оказать поддержку в борьбе с продолжающейся коронавирусной пандемией.



Автор: Злата Богатова

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