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В Австралии наводнение унесло жизни шести человек


27.2.2022 15:14
В Австралии наводнение унесло жизни шести человекФото: novoye-vremya.com

Шесть человек погибли на территории австралийского штата Квинсленд в результате сильного наводнения.

Останки одной из жертв стихийного бедствия обнаружили в городе Индурупилли, передает Sydney Morning Herald.

Со ссылкой на источники в местных экстренных службах отмечается, что мужчина погиб, когда поток воды захватил его автомобиль. Еще один местный житель упал в разлившуюся сейчас реку Брисбен и погиб. Как рассказали представители властей штата, в эвакуационных центрах остаются более тысячи человек.

Сильные ливни начались в юго-восточных районах Квинсленда несколько дней назад. По последним официальным данным, уровень воды в реке Брисбен уже превысил три метра, хотя специалисты предсказывали, что вода не поднимется выше 2,7 метров. В течение воскресенья на острове Брайби зафиксировали порядка 70 миллиметров осадков. В других районах метеорологи отмечают количество, ставшее рекордно высоким за период с 1974 года. По данным специалистов, наводнение в ближайшие дни усилится и может спровоцировать прорыв плотин.

Ранее сообщалось о ситуации в Бразилии, где количество погибших из-за сильного паводка и спровоцированных им оползней превысило двести человек. Стихийное бедствие случилось в городе Петрополисе, где в течение шести часов было зафиксировано выпадение 260 мм осадков - больше месячной нормы. Неизвестной остается судьба еще 51 человека. Как сообщают экстренные службы города, в числе погибших более тридцати детей и подростков.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 205

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