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Под Тулой подросток ранил одноклассницу из пневматики
10:06
Фото: vk.com
Правоохранительные органы Тульской области приступили к выяснению обстоятельств инцидента, случившегося в населенном пункте Новогуровский Алексинского района.
ЧП зафиксировано возле здания школы, где подросток стрелял из пневматического пистолета и ранил сверстницу, передает пресс-служба регионального СУ СКР.
В процессе начатого разбирательства уже удалось установить, что 15-летний школьник целился из пневматического пистолета в столб, расположенный около здания образовательного учреждения. Пуля отрикошетила и задела стоявшую рядом девочку. В результате 15-летняя школьница получила ссадину скулы.
Пострадавшей девочке сразу же оказали всю необходимую медпомощь, отметили представители ведомства. Процессуальное решение о возбуждении уголовного дела по факту инцидента примут в зависимости от итогов проверки, которую сейчас проводят следователи СКР, указано в сообщении.
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