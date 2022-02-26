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В районе Коморских островов разбился самолет с 12 пассажирами
09:08
Фото: livejournal.com
Экстренных службы Коморских островов ведут поиски воздушного судна, которое потерпело крушение в районе Индийского океана.
На борту самолета в тот момент находились двенадцать пассажиров и двое пилотов, передают зарубежные СМИ.
Информацию о катастрофе подтвердили в Министерстве транспорта Союза Коморских Островов. Представители руководства республики сообщили, что воздушное судно авиакомпании AB Aviation выполняло внутренний рейс между островами. Утром 26 февраля по местному времени с пилотами была потеряна связь.
Государственные службы при поддержке сотрудников аэропорта Дзаудзи незамедлительно приступили к проведению поисковой операции. В результате в прибрежной зоне Джойези были найдены фрагменты самолета, которые подтвердили предположения о крушении.
В зоне авиакатастрофы продолжаются поисковые мероприятия. Сведений о том, что могло стать причиной трагического происшествия, из официальных источников пока не поступало. Обстоятельства случившегося выясняются.
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