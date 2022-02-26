Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В районе Коморских островов разбился самолет с 12 пассажирами

09:08

Фото: livejournal.com



Экстренных службы Коморских островов ведут поиски воздушного судна, которое потерпело крушение в районе Индийского океана.



На борту самолета в тот момент находились двенадцать пассажиров и двое пилотов, передают зарубежные СМИ.



Информацию о катастрофе подтвердили в Министерстве транспорта Союза Коморских Островов. Представители руководства республики сообщили, что воздушное судно авиакомпании AB Aviation выполняло внутренний рейс между островами. Утром 26 февраля по местному времени с пилотами была потеряна связь.



Государственные службы при поддержке сотрудников аэропорта Дзаудзи незамедлительно приступили к проведению поисковой операции. В результате в прибрежной зоне Джойези были найдены фрагменты самолета, которые подтвердили предположения о крушении.



В зоне авиакатастрофы продолжаются поисковые мероприятия. Сведений о том, что могло стать причиной трагического происшествия, из официальных источников пока не поступало. Обстоятельства случившегося выясняются.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 153

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 10:06 Под Тулой подросток ранил одноклассницу из пневматики

Под Тулой подросток ранил одноклассницу из пневматики 09:22 Минобороны РФ сообщает о полной блокировке Херсона

Минобороны РФ сообщает о полной блокировке Херсона 26.2.2022 17:03 Под Омском три человека погибли в ДТП

Под Омском три человека погибли в ДТП 25.2.2022 23:03 В Москве после падения с высоты погибла следователь МВД

В Москве после падения с высоты погибла следователь МВД 25.2.2022 11:39 Под Челябинском арестован подозреваемый в убийстве сотрудницы железнодорожной станции