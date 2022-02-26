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Американская актриса призналась, что хотела бы быть «матерью» Путина
26.2.2022 17:43
Фото: guim.co.uk
Известная американская киноактриса Анна-Линн Маккорд сочинила стихи, посвященные российскому президенту Владимиру Путину.
Артистка призналась, что ей хотелось бы стать "матерью" политика, сообщает Daily Mail.
По словам Анны-Линн Маккорд, она сожалеет, что Владимир Путин не был ее сыном. В случае, если бы она была его матерью, отмечает актриса, будущий политик бы был окружен любовью и рос "в объятиях радостного света". В результате мир бы мог оказаться "теплее", полагает Маккорд.
Стихи актрисы вызвали очень неоднозначные отклики среди пользователей Сети. Многие начали отпускать довольно резкие шутки и даже упреки в адрес 34-летней Маккорд, тогда как другие сочли, что актриса стала "безумной".
Известность к Анне-Линн Маккорд пришла в 2008 году после участия в сериале "90 210: Новое поколение". В спин-оффе оригинального сериала 1990 года "Беверли-Хиллз, 90 210" артистка сыграла Наоми Кларк.
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