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Под Омском три человека погибли в ДТП
26.2.2022 17:03
Фото: livejournal.com
Три человека погибли, еще пять пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в Омской области.
Смертельная авария случилась на Сыропятском тракте, сообщается в официальном телеграм-канале Управления МЧС России по региону.
Согласно официальным данным, в результате столкновения двух легковых машин получили ранения восемь человек. Трое пострадавших скончались.
Переданы сотрудникам медицинской помощи и экстренно госпитализированы пять человек, которые были травмированы. Среди них, сообщили представители регионального ГУ МЧС, есть двое несовершеннолетних. Информации о состоянии пострадавших пока нет.
ДТП зафиксировано рядом с остановкой общественного транспорта "Сады Мир". Сотрудникам МЧС, которые прибыли к месту аварии, пришлось использовать спецсредства в целях деблокировки пострадавших из столкнувшихся легковых автомобилей.
Обстоятельства случившегося выясняют правоохранительные органы.
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