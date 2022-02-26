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Под Омском три человека погибли в ДТП


26.2.2022 17:03
Под Омском три человека погибли в ДТПФото: livejournal.com

Три человека погибли, еще пять пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в Омской области.

Смертельная авария случилась на Сыропятском тракте, сообщается в официальном телеграм-канале Управления МЧС России по региону.

Согласно официальным данным, в результате столкновения двух легковых машин получили ранения восемь человек. Трое пострадавших скончались.

Переданы сотрудникам медицинской помощи и экстренно госпитализированы пять человек, которые были травмированы. Среди них, сообщили представители регионального ГУ МЧС, есть двое несовершеннолетних. Информации о состоянии пострадавших пока нет.

ДТП зафиксировано рядом с остановкой общественного транспорта "Сады Мир". Сотрудникам МЧС, которые прибыли к месту аварии, пришлось использовать спецсредства в целях деблокировки пострадавших из столкнувшихся легковых автомобилей.

Обстоятельства случившегося выясняют правоохранительные органы.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 131

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