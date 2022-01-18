ИнтерНовости - новости в стране и мире
В МИД Украины не поступали сведения об эвакуации российских дипломатов
В МИД Украины не поступали сведения об эвакуации российских дипломатов
Утвержден перечень противопоказаний к вакцинации от COVID-19
Утвержден перечень противопоказаний к вакцинации от COVID-19
В России за сутки выявили 30 726 случаев заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 30 726 случаев заражения коронавирусом
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Англии готовятся к отмене большей части COVID-ограниченийВ Англии готовятся к отмене большей части COVID-ограничений
Поклонская отказалась от должности посла в Кабо-ВердеПоклонская отказалась от должности посла в Кабо-Верде
Власти Москвы продлили самоизоляцию для пожилых до 1 апреляВласти Москвы продлили самоизоляцию для пожилых до 1 апреля
Во Франции после ДТП умер актер с русскими корнями Мишель СюборВо Франции после ДТП умер актер с русскими корнями Мишель Сюбор
В Белоруссию на учения прибывают российские войскаВ Белоруссию на учения прибывают российские войска

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Кукольный домик. Часть 10 (окончание)Кукольный домик. Часть 10 (окончание)
Кукольный домик. Часть 9Кукольный домик. Часть 9
Кукольный домик. Часть 8Кукольный домик. Часть 8
Кукольный домик. Часть 7Кукольный домик. Часть 7
Кукольный домик. Часть 6Кукольный домик. Часть 6

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Сестра Бритни Спирс назвала «виновного» в 13-летней опеке над звездой


18.1.2022 13:39
Сестра Бритни Спирс назвала «виновного» в 13-летней опеке над звездойФото: bigmir.net

Американская актриса Джейми Линн Спирс высказала мнение о том, кто "виновен" в продолжавшейся более десяти лет опеке над ее старшей сестрой, певицей Бритни Спирс.

Об этом она пишет в одной из глав своих мемуаров, которые цитирует Page Six.

По словам Джейми Линн Спирс, ее сестра, выступая в суде с "обличительной речью", всегда называла кого-то другого ответственным "проблемы". Сестра Бритни Спирс добавила, что певица "возлагает вину на внешние факторы", полностью отказываясь от всякой саморефлексии и "отсылок к ней самой".

Ранее младшая сестра артистки дала откровенное интервью в шоу Good Morning America, поделившись своим видением сложностей в жизни Бритни Спирс. Певица в ответ подвергла родственницу резкой критике за ее "преданность" семье и их родителям. Артистка подчеркивала, что отец делал с ней то, чего "не делают даже с преступниками". Сейчас же сестра продолжает оставаться преданной людям, которые причиняют ей "больше всего боли", — написала Спирс-старшая в своем Twitter.

Певица решительно опровергла все нелестные высказывания Джейми Линн в ее адрес, подчеркивая, что сестра лишь пытается создать рекламу своим мемуарам.

Напомним, не так давно освободившаяся от опеки исполнительница впервые за долгий период смогла организовать встречу с собственными сыновьями. Бритни Спирс сходила с Шоном и Джейденом на выставку "оживших" картин Ван Гога, после чего в своем Instagram опубликовала видеоролик.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 102

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Январь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1
 2
3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
31
            

Популярное

Задержанный ОМОНом казахстанский боец ММА объявил о завершении карьерыЗадержанный ОМОНом казахстанский боец ММА объявил о завершении карьеры
Нападение на вдову Градского могло быть инсценировкойНападение на вдову Градского могло быть инсценировкой
В деле Анны Франк выдвинута новая версия о доносчикеВ деле Анны Франк выдвинута новая версия о доносчике
Селин Дион отменяет концерты из-за проблем со здоровьемСелин Дион отменяет концерты из-за проблем со здоровьем
Скончался пассажир, пострадавший при жесткой посадке вертолета в УдмуртииСкончался пассажир, пострадавший при жесткой посадке вертолета в Удмуртии

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru