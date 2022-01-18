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Сестра Бритни Спирс назвала «виновного» в 13-летней опеке над звездой
18.1.2022 13:39
Фото: bigmir.net
Американская актриса Джейми Линн Спирс высказала мнение о том, кто "виновен" в продолжавшейся более десяти лет опеке над ее старшей сестрой, певицей Бритни Спирс.
Об этом она пишет в одной из глав своих мемуаров, которые цитирует Page Six.
По словам Джейми Линн Спирс, ее сестра, выступая в суде с "обличительной речью", всегда называла кого-то другого ответственным "проблемы". Сестра Бритни Спирс добавила, что певица "возлагает вину на внешние факторы", полностью отказываясь от всякой саморефлексии и "отсылок к ней самой".
Ранее младшая сестра артистки дала откровенное интервью в шоу Good Morning America, поделившись своим видением сложностей в жизни Бритни Спирс. Певица в ответ подвергла родственницу резкой критике за ее "преданность" семье и их родителям. Артистка подчеркивала, что отец делал с ней то, чего "не делают даже с преступниками". Сейчас же сестра продолжает оставаться преданной людям, которые причиняют ей "больше всего боли", — написала Спирс-старшая в своем Twitter.
Певица решительно опровергла все нелестные высказывания Джейми Линн в ее адрес, подчеркивая, что сестра лишь пытается создать рекламу своим мемуарам.
Напомним, не так давно освободившаяся от опеки исполнительница впервые за долгий период смогла организовать встречу с собственными сыновьями. Бритни Спирс сходила с Шоном и Джейденом на выставку "оживших" картин Ван Гога, после чего в своем Instagram опубликовала видеоролик.
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