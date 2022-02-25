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В Бразилии котенка назначили администратором адвокатского бюро
15:06
Фото: twit.su
Бразильская адвокатская контора может увеличить число своих клиентов благодаря бездомному котенку по кличке Лион.
Пушистый малыш начал прятаться в офисе во время дождей, после чего сотрудники решили не только его приютить, но и взять на работу.
Маленький кот стал администратором в одной из адвокатских контор в Бразилии, передает местный телевизионный канал Globo. Пушистого малыша, которому сотрудники дали имя Лион, юристы решили приютить после того, как он попытался найти спасение от дождя в их офисе.
Позже работники учреждения сделали маленькую кошку своим коллегой, приняв на "работу" в качестве администратора. Сообщение в соцсети вызвало множество одобрительных комментариев. Учитывая реакцию пользователей, можно предположить, что у адвокатского бюро не будет недостатка в клиентах - популярность конторы существенно возросла.
Напомним, несколько лет назад в Японии провозгласили богиней кошку, работавшую смотрителем станции. 16-летняя Тама стала знаменитой, когда ее назначили начальником железнодорожного полустанка Киси в префектуре Вакаяма. После смерти животного провели погребальную церемонию в соответствии с канонами синтоизма, а кошку возвели в статус божества.
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