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В Москве после падения с высоты погибла следователь МВД
25.2.2022 23:03
Фото: vk.com
Правоохранительные органы российской столицы выясняют обстоятельства гибели подполковника МВД.
Предположительно, 47-летняя женщина могла получить смертельные повреждения, выпав из окна квартиры, расположенной на пятом этаже.
ЧП случилось на 2-й Владимирской улице, где под окнами жилого дома обнаружили тело 47-летней сотрудницы МВД. Как передает Telegram-канал "МК: срочные новости", погибшая женщина могла получить смертельные травмы в результате падения с высоты пятого этажа.
Уточняется, что подполковник работала в отделе, где велись расследования, связанные с фальшивомонетчиками.
По данным Тelegram-канала Baza, когда женщину нашли, она еще была жива. Пострадавшую сразу же доставили в НИИ им. Склифосовского, ей начали оказывать помощь врачи реанимации. Однако спасти пациентку медикам не удалось.
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