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Меркель назвала поворотным моментом в истории действия России на Украине
14:01
Фото: vk.com
Начало военной спецоперации РФ на Украине знаменует собой поворотный момент в истории Европы, заявила бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель.
По ее словам, речь идет о наиболее масштабном событии со времен окончания холодной войны.
Экс-канцлер Германии Ангела Меркель впервые после ухода с должности сделала публичное заявление, дав интервью немецкому агентству DPA в связи с российской спецоперацией на Украине. По ее словам, такие шаги знаменуют "серьезный поворотный момент в истории Европы после окончания холодной войны".
Меркель подчеркнула, что выражает осуждение по поводу начала таких действий, назвав проведение операции "вопиющим нарушением международного права", для которого не может быть оправданий.
Бывший канцлер ФРГ также заявила, что поддерживает украинских граждан и их президента Владимира Зеленского. По мнению Меркель, мировому сообществу необходимо остановить происходящее сейчас на Украине, используя для этого все переговорные каналы.
По словам Меркель, она продолжает следить за тем, как сейчас развиваются события на Украине "с величайшим беспокойством и сочувствием".
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц остановил процесс сертификации "Северного потока 2". Представитель официального Берлина направил соответствующий запрос в федеральное минэкономики после того, как в Москве признали независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). По словам Шольца, руководство ФРГ не сможет принять это решение или "согласиться с ним".
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