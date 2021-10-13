ИнтерНовости - новости в стране и мире
Приостановлено членство РФ в Совете Европы
Приостановлено членство РФ в Совете Европы
Под Челябинском арестован подозреваемый в убийстве сотрудницы железнодорожной станции
Под Челябинском арестован подозреваемый в убийстве сотрудницы железнодорожной станции
В Якутии четыре ребенка отравились парами хлора в сауне
В Якутии четыре ребенка отравились парами хлора в сауне
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Роскомнадзор начинает ограничивать доступ к FacebookРоскомнадзор начинает ограничивать доступ к Facebook
Приостановлено членство РФ в Совете ЕвропыПриостановлено членство РФ в Совете Европы
Путин призвал украинских военных брать власть в свои рукиПутин призвал украинских военных брать власть в свои руки
Меркель назвала поворотным моментом в истории действия России на УкраинеМеркель назвала поворотным моментом в истории действия России на Украине
Воздушное пространство РФ закрыли для самолетов ВеликобританииВоздушное пространство РФ закрыли для самолетов Великобритании

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Настоящая кровь. Плохой хороший сериалНастоящая кровь. Плохой хороший сериал
В день памятиВ день памяти
А не пошла бы ты замуж?А не пошла бы ты замуж?
Кукольный домик. Часть 10 (окончание)Кукольный домик. Часть 10 (окончание)
Кукольный домик. Часть 9Кукольный домик. Часть 9

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Меркель назвала поворотным моментом в истории действия России на Украине


14:01
Меркель назвала поворотным моментом в истории действия России на УкраинеФото: vk.com

Начало военной спецоперации РФ на Украине знаменует собой поворотный момент в истории Европы, заявила бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель.

По ее словам, речь идет о наиболее масштабном событии со времен окончания холодной войны.

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель впервые после ухода с должности сделала публичное заявление, дав интервью немецкому агентству DPA в связи с российской спецоперацией на Украине. По ее словам, такие шаги знаменуют "серьезный поворотный момент в истории Европы после окончания холодной войны".

Меркель подчеркнула, что выражает осуждение по поводу начала таких действий, назвав проведение операции "вопиющим нарушением международного права", для которого не может быть оправданий.

Бывший канцлер ФРГ также заявила, что поддерживает украинских граждан и их президента Владимира Зеленского. По мнению Меркель, мировому сообществу необходимо остановить происходящее сейчас на Украине, используя для этого все переговорные каналы.

По словам Меркель, она продолжает следить за тем, как сейчас развиваются события на Украине "с величайшим беспокойством и сочувствием".

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц остановил процесс сертификации "Северного потока 2". Представитель официального Берлина направил соответствующий запрос в федеральное минэкономики после того, как в Москве признали независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). По словам Шольца, руководство ФРГ не сможет принять это решение или "согласиться с ним".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 293

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Февраль 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1
 2
 3
 4
 5
 6
7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
28
            

Популярное

Ученые нашли следы потерянного континента, существовавшего между Европой, Африкой и АзиейУченые нашли следы потерянного континента, существовавшего между Европой, Африкой и Азией
Путин призвал украинских военных брать власть в свои рукиПутин призвал украинских военных брать власть в свои руки
Президент Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНРПрезидент Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР
Задержанный в ДНР агент украинской разведки рассказал о планах Киева захватить ДонбассЗадержанный в ДНР агент украинской разведки рассказал о планах Киева захватить Донбасс
Латвия и Чехия прекратили выдачу виз гражданам РФЛатвия и Чехия прекратили выдачу виз гражданам РФ

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru